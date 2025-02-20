Вингер «Барселоны» Ямаль высказался о расистских выкриках болельщиков «Реала»

"Когда ты выигрываешь 3:0 или 4:0, они могут говорить что угодно, но в конце концов они ничего не могут сделать. Они смотрят, как ты играешь, как ты побеждаешь их на их же поле. Они видят, что не могут добраться до мяча, а это единственное, что у них остаётся.