Сотрудники столовой «МЮ» перестали давать добавку, пишут СМИ

Отмечается случай, когда сотрудник разместил крупный заказ на канцтовары, при этом скотч не был одобрен, так как не считался необходимым. Из-за дороговизны марок основной упор делается на электронную почту. При этом клуб утверждает, что это соответствует современной экополитике крупных компаний. Также появилось требование подсчитывать коробки с шурупами, имеющихся в распоряжении, чтобы не заказывать слишком много. Бонус в 50 фунтов стерлингов для «стюарда недели» был отменен и заменен грамотами.