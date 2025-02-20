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Сотрудники столовой «МЮ» перестали давать добавку, пишут СМИ

The Telegraph: в столовой «МЮ» перестали давать добавку из-за страха выговора.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сотрудники столовой английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» перестали давать добавку из-за страха получить выговор, сообщает издание The Telegraph.

Издание изучило экономию в клубе после прихода нового владельца — миллиардера Джима Рэтклиффа. Сотрудники клуба заметили, что размеры порций в столовой на стадионе «Олд Траффорд» стали меньше, разнообразие блюд сократилось, а заказ овощей в тренировочном центре в Каррингтоне требует одобрения.

Отмечается случай, когда сотрудник разместил крупный заказ на канцтовары, при этом скотч не был одобрен, так как не считался необходимым. Из-за дороговизны марок основной упор делается на электронную почту. При этом клуб утверждает, что это соответствует современной экополитике крупных компаний. Также появилось требование подсчитывать коробки с шурупами, имеющихся в распоряжении, чтобы не заказывать слишком много. Бонус в 50 фунтов стерлингов для «стюарда недели» был отменен и заменен грамотами.

При этом источники в клубе утверждают, что многие статьи расходов не пересматривались годами. В результате затраты сильно выросли, а мелкие траты сами по себе несущественны, но в совокупности они образуют значительную сумму.

В августе было уволено 250 сотрудников «Юнайтед», что позволило сэкономить около 35 миллионов фунтов стерлингов. Некоторые сотрудники шутят, что «проще смириться с увольнением, чем с постоянным страхом», а другие утверждают, что «атмосфера страха» стала нормой.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед