Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семин: «Захаряну надо спрашивать себя: как же так, я в “Динамо” был одним из лучших, а тут не могу попасть в старт»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о том, что нужно делать российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну, чтобы чаще выходить на поле за испанский клуб.

Источник: Getty Images

В ночь на 21 февраля «Реал Сосьедад» разгромил «Мидтьюлланд» (5:2) в ответном стыковом матче Лиги Европы. 21-летний Захарян появился на поле на 83-й минуте и отличился голевой передачей. Первую половину сезона в Испании Захарян пропустил из-за травмы.

«Арсен еще молод, у него сейчас есть только один путь, чтобы пробиться в основной состав — тренировочная работа. Он должен прилагать больше усилий и больше искать мотивации для себя. И у него самолюбие должно быть поднято на самый высокий уровень. Надо задавать себе вопрос: как же так, я в “Динамо” был одним из лучших, а здесь не могу попасть в стартовый состав. Все зависит от самого Захаряна, самое важное — его мотивация. Он должен работать в пять раз больше, чем все остальные. Другого пути еще никто не придумал.

И он должен пересмотреть ряд моментов, в том числе причины получения травм, почему они происходят. В этом вопросе ни один тренер не поможет. Сам игрок должен провести анализ и, в первую очередь, ему надо работать значительно больше. До изнеможения, только тогда есть возможность войти в основной состав. Ведь в Испании конкуренция значительно выше, чем в наших командах. В “Динамо” у него фактически не было конкурентов, а здесь ты каждый день должен доказывать, что ты лучший», — приводит слова Семина «РИА Новости».

Реал Сосьедад