Семин: «Захаряну надо спрашивать себя: как же так, я в “Динамо” был одним из лучших, а тут не могу попасть в старт»

«Арсен еще молод, у него сейчас есть только один путь, чтобы пробиться в основной состав — тренировочная работа. Он должен прилагать больше усилий и больше искать мотивации для себя. И у него самолюбие должно быть поднято на самый высокий уровень. Надо задавать себе вопрос: как же так, я в “Динамо” был одним из лучших, а здесь не могу попасть в стартовый состав. Все зависит от самого Захаряна, самое важное — его мотивация. Он должен работать в пять раз больше, чем все остальные. Другого пути еще никто не придумал.



И он должен пересмотреть ряд моментов, в том числе причины получения травм, почему они происходят. В этом вопросе ни один тренер не поможет. Сам игрок должен провести анализ и, в первую очередь, ему надо работать значительно больше. До изнеможения, только тогда есть возможность войти в основной состав. Ведь в Испании конкуренция значительно выше, чем в наших командах. В “Динамо” у него фактически не было конкурентов, а здесь ты каждый день должен доказывать, что ты лучший», — приводит слова Семина «РИА Новости».