Апелляция «Реала» на отмену дисквалификации Беллингема отклонена

Отметим, что после матча тренер «Реала» Карло Анчелотти и сам футболист опровергли то, что Джуд использовал оскорбительные выражения в адрес судьи. «Реал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 51 очко.