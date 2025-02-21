Тренер «Барселоны» Флик высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка пар ⅛ финала и дальнейшей сетки турнира. «Барселона» и «Реал» могут сыграть друг с другом только в финале Лиги чемпионов.
«Прежде всего мы должны выйти в финал, это первая цель, другое меня прямо сейчас не интересует. Сначала мы должны сыграть с “Бенфикой” (в ⅛ финала. — Прим. “Чемпионата”), а это очень хорошая команда», — сказал Флик на пресс-конференции.
Напомним, первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015.