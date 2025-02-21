Тренер «Барселоны» Флик высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

«Прежде всего мы должны выйти в финал, это первая цель, другое меня прямо сейчас не интересует. Сначала мы должны сыграть с “Бенфикой” (в ⅛ финала. — Прим. “Чемпионата”), а это очень хорошая команда», — сказал Флик на пресс-конференции.