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Тренер «Барселоны» Флик высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможной встрече с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов УЕФА этого сезона.

Источник: Getty Images

Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка пар ⅛ финала и дальнейшей сетки турнира. «Барселона» и «Реал» могут сыграть друг с другом только в финале Лиги чемпионов.

«Прежде всего мы должны выйти в финал, это первая цель, другое меня прямо сейчас не интересует. Сначала мы должны сыграть с “Бенфикой” (в ⅛ финала. — Прим. “Чемпионата”), а это очень хорошая команда», — сказал Флик на пресс-конференции.

Напомним, первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015.

Барселона
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь