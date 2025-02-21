Экс-тренеру «Кайрата» и «Ордабасы» решили доверить сборную

Отмечается, что Кекер будет совмещать эту должность с работой директора академии футбольного клуба «Кайрат», куда он вернулся после ухода в «Ордабасы» во второй половине сезона 2024 года.
Кекер начинал свою тренерскую деятельность в академии «Кайарат». Впервые возглавил основной состав команды в 2021 году после ухода Алексея Шпилевского. В 2022-м он вернулся на пост наставника алматинцев, где проработал до апреля 2024-го.
Игровая карьера Кекера прошла в таких клубах, как «Сункар», «Восток», «Окжетпес», «Кызылжар», «Есиль-Богатырь» (все — Казахстан), «СКНГ-Гвардия» (Кыргызстан) и ИТИ (Индия).