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Экс-тренеру «Кайрата» и «Ордабасы» решили доверить сборную

Казахстанский тренер Кирилл Кекер возглавит юношескую сборную Казахстана до 19 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Источник: КФФ

Отмечается, что Кекер будет совмещать эту должность с работой директора академии футбольного клуба «Кайрат», куда он вернулся после ухода в «Ордабасы» во второй половине сезона 2024 года.

Кекер начинал свою тренерскую деятельность в академии «Кайарат». Впервые возглавил основной состав команды в 2021 году после ухода Алексея Шпилевского. В 2022-м он вернулся на пост наставника алматинцев, где проработал до апреля 2024-го.

Игровая карьера Кекера прошла в таких клубах, как «Сункар», «Восток», «Окжетпес», «Кызылжар», «Есиль-Богатырь» (все — Казахстан), «СКНГ-Гвардия» (Кыргызстан) и ИТИ (Индия).

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