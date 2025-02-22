«МЮ» пригрозил сотрудникам увольнением за раскрытие сведений о делах клуба — The Telegraph

По информации источника, Беррада разослал сотрудникам «Манчестер Юнайтед» электронное письмо, состоящее из 580 слов. Подчёркивается, что оно имело следующее содержание: «Любой, кто разглашает информацию о клубе за его пределами, нарушает свои обязательства по сохранению конфиденциальности. Мы чётко даём понять, что подобное будет считаться грубым нарушением. Для защиты клуба и его сотрудников принимаются дополнительные меры. Они необходимы для предотвращения нарушений конфиденциальности в будущем, а также для определения виновных».