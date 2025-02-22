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Гвардиола отказался сравнивать «Ливерпуль» Слота и Клоппа: «Очень уважаю Юргена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался сравнивать «Ливерпуль» под руководством Арне Слота с командой при Юргене Клоппе.

Источник: Reuters

«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Очень уважаю Юргена и не буду участвовать в этой игре. Мы способны конкурировать с любой командой.

Английская Премьер-лига очень важна для нас. Наша команда постарается сыграть хорошо», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Манчестер Сити
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