«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Очень уважаю Юргена и не буду участвовать в этой игре. Мы способны конкурировать с любой командой.
Английская Премьер-лига очень важна для нас. Наша команда постарается сыграть хорошо», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Гвардиола отказался сравнивать «Ливерпуль» Слота и Клоппа: «Очень уважаю Юргена»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался сравнивать «Ливерпуль» под руководством Арне Слота с командой при Юргене Клоппе.
«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Очень уважаю Юргена и не буду участвовать в этой игре. Мы способны конкурировать с любой командой.