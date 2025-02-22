Гвардиола отказался сравнивать «Ливерпуль» Слота и Клоппа: «Очень уважаю Юргена»

«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Очень уважаю Юргена и не буду участвовать в этой игре. Мы способны конкурировать с любой командой.



Английская Премьер-лига очень важна для нас. Наша команда постарается сыграть хорошо», — приводит слова Гвардиолы Goal.