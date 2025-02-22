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«Тоттенхэм» попросил ТВ-вещателей не называть клуб «Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» попросил телевизионных вещателей не называть клуб «Тоттенхэм».

Источник: Reuters

Вместо этого лондонцы просят употреблять полное название «Тоттенхэм Хотспур» или прозвище «шпоры». Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Athletic.

По данным источника, «шпоры» объяснили свою просьбу, указав на то, что «Тоттенхэм» — это название района Лондона, а не клуба. Электронное письмо с пожеланиями лондонцев было разослано вещателям АПЛ по всему миру.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Постекоглу набрала 30 очков по итогам 25 игр. В следующем матче внутреннего первенства «шпоры» встретятся с «Ипсвичем» на выезде. Игра состоится сегодня, 22 февраля.

Тоттенхэм Хотспур
1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 25
16.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium, 61383 зрителя
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Джеймс Мэддисон
13′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
33
Бен Дэвис
79′
11
Матис Тель
21
Деян Кулушевски
4
Кевин Дансо
78′
8
Ив Биссума
10
Джеймс Мэддисон
64′
29
Пап Метар Сарр
15
Лукас Бергвалль
64′
22
Бреннан Джонсон
30
Родриго Бентанкур
78′
14
Арчи Грэй
7
Сон Хын Мин
87′
28
Уилсон Одорбер
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
5
Харри Магуайр
13
Патрик Доргу
90′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
9
Расмус Хейлунн
11
Джошуа Зиркзе
17
Алехандро Гарначо
18
Каземиру
41′
90′
56
Чидо Оби-Мартин
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
5
13
Фолы
9
0
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь