Головин пропустит матч «Монако» с «Лиллем» в чемпионате Франции

Полузащитник Александр Головин не попал в заявку. Ранее футболист пропустил последние два матча монегасков из-за травмы отводящей мышцы бедра — игру 22-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (7:1) и ответную стыковую встречу плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (монегаски сыграли вничью 3:3 и выбыли из турнира).
Ранее агент Головина сообщил, что состояние футболиста нормальное. Его восстановление проходит по тому, как запланировал медицинский штаб «Монако». Александр пока занимается по индивидуальной программе.
Российский полузащитник в текущем сезоне сыграл 17 матчей за «Монако» в Лиге 1, где забил 3 мяча.
Матч «Лилль» — «Монако» состоится 22 февраля, начало — в 19:00 по московскому времени.