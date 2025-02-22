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Головин пропустит матч «Монако» с «Лиллем» в чемпионате Франции

Пресс-служба «Монако» опубликовала список из 22 футболистов, которые могут сыграть в матче 23-го тура Лиги 1 с «Лиллем».

Источник: Соцсети
Футбол
Франция 2024/2025
Тур 23, 22.02.2025, 19:00
Лилль
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Монако
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Полузащитник Александр Головин не попал в заявку. Ранее футболист пропустил последние два матча монегасков из-за травмы отводящей мышцы бедра — игру 22-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (7:1) и ответную стыковую встречу плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (монегаски сыграли вничью 3:3 и выбыли из турнира).

Ранее агент Головина сообщил, что состояние футболиста нормальное. Его восстановление проходит по тому, как запланировал медицинский штаб «Монако». Александр пока занимается по индивидуальной программе.

Российский полузащитник в текущем сезоне сыграл 17 матчей за «Монако» в Лиге 1, где забил 3 мяча.

Матч «Лилль» — «Монако» состоится 22 февраля, начало — в 19:00 по московскому времени.

Монако
Лилль
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