Головин пропустит матч «Монако» с «Лиллем» в чемпионате Франции

Полузащитник Александр Головин не попал в заявку. Ранее футболист пропустил последние два матча монегасков из-за травмы отводящей мышцы бедра — игру 22-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (7:1) и ответную стыковую встречу плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (монегаски сыграли вничью 3:3 и выбыли из турнира).