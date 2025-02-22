Каряка: дай бог, чтобы Сафонов всем всё доказал и стал первым номером в «ПСЖ»

«У Сафонова были предпосылки для изучения иностранных языков. Сейчас много критикуют Доннарумму, а у Матвея очень удачный период — он практически не пропускает. Я читал, что “ПСЖ” хочет попрощаться с Доннаруммой и взять другого вратаря на замену. Дай бог, чтобы Матвей всем всё доказал и стал первым номером в “ПСЖ”», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.