«Тоттенхэм» просит не называть себя «Тоттенхэмом». Что?

«Тоттенхэм» попросил вещателей не называть свою команду таким образом. Вместо этого лондонский клуб требует использовать «Тоттенхэм Хотспур» или «шпоры». О необычном запросе рассказал The Athletic.
Просьбу услышали
Повод поговорить о названии «Тоттенхэма» появился, когда наблюдательные зрители заметили изменения в графике АПЛ. Еще в январе лондонский коллектив в трансляциях называли привычно.
Но в феврале все изменилось — на экранах стало появляться полное название, «Тоттенхэм Хотспур».
Издание The Athletic объяснило: оказывается, 10 февраля клуб Дэниэла Леви разослал вещателям письмо, в котором потребовал называть его либо «Тоттенхэм Хотспур», либо «шпоры». Вещатели одобрили просьбу. Сайт лиги также пошел навстречу.
В чем причина?
Требование «Тоттенхэма» изменить привычное название выглядит немного дико, к тому же «шпоры» в рекомендательном письме никак не пояснили мотивы. Однако в ноябре лондонцы представили брендбук, в котором тоже заострили внимание на названии.
По их мнению, это важный вопрос: «В мире, полном “Юнайтед”, “Сити” и “Роверс”, есть только один “Хотспур” — “Тоттенхэм Хотспур”. Никогда не называйте наш клуб “Тоттенхэмом”…
По утверждению The Athletic, «шпоры» считают Тоттенхэм просто названием района, а не клуба. Это давняя политика — «Хотспур» борется за имя с 2011 года, а с ноября начал делать это еще активнее.
Разумеется, реакция в соцсетях не заставила долго ждать. Один из самых популярных постов на тему в Х был максимально ожидаемым: «Тоттенхэм», «Тоттенхэм», «Тоттенхэм».
Другой пользователь усомнился, что это разумно: «Если честно, “Тоттенхэму” стоит направить энергию на что-нибудь другое».
Один из болельщиков отчасти поддержал команду: «Родился и вырос в Тоттенхэме. Мы никогда не говорили “пойдем на “Тоттенхэм”, только “пойдем на “шпор”. “Тоттенхэм Хотспур” слишком часто навязывают с открытия стадиона. На мой взгляд, это очень формально”.
В текущем чемпионате Англии «шпоры» занимают 13-е место. Кроме того, «Тоттенхэм Хотспур» выступает в Лиге Европы, где в ⅛ финала встретится с АЗ.