«Тоттенхэм» просит не называть себя «Тоттенхэмом». Что?

Один из болельщиков отчасти поддержал команду: «Родился и вырос в Тоттенхэме. Мы никогда не говорили “пойдем на “Тоттенхэм”, только “пойдем на “шпор”. “Тоттенхэм Хотспур” слишком часто навязывают с открытия стадиона. На мой взгляд, это очень формально”.