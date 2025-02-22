В Саудовской Аравии готовы заплатить миллиард евро за Винисиуса. Ранее ему предлагали контракт на ту же сумму

24-летний Винисиус Жуниор может стать самым дорогим футболистом в истории футбола. Испанские медиа сообщают, что в Саудовской Аравии готовы заплатить за бразильца один миллиард евро: такая сумма прописана в контракте бразильца в качестве отступных. Ранее вингеру предлагали контракт на такую же сумму.
Больше не хотят покупать ветеранов
По данным Relevo, в Саудовской Аравии готовы заплатить за Винисиуса отступные в размере одного миллиарда евро. В стране считают этот трансфер стратегически важным: после получения права провести чемпионат мира 2034 года шейхи готовы еще сильнее инвестировать в футбол, но больше не хотят брать звездных ветеранов, а нацелились на спортсменов до 25 лет. Одним из таких юных новичков стал 21-летний Джон Дуран, который зимой присоединился к «Аль-Насру» за 77 миллионов евро. По мнению футбольных чиновников, они смогут на долгие годы остаться в местном чемпионате, повышая его уровень.
«Что будет означать приход Винисиуса? Это повышение спортивного аспекта, улучшение качества команд, структуры и динамики игры. А также экономический аспект. Ключевые футболисты имеют глобальную известность и большую коммерческую ценность. Очевидно, что это способствует росту лиги. Это очень важно в спортивном плане, а также с точки зрения видимости и финансовой выгоды», — рассказал As генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель.
Также источник сообщил, что работа представителей из Саудовской Аравии над трансфером ведется очень аккуратно — они выжидают лучший момент для предложения. Клуб, который может оформить трансфер за миллиард, не называется. Сейчас Вини ведет переговоры с «Реалом» по новому контракту, прежний действует до лета 2027 года.
Ранее Винисиусу предлагали контракт на миллиард
Число с девятью нулями в контексте Винисиуса и Саудовской Аравии появляется не в первый раз. В январе As сообщал, что неназванный клуб предлагал «Реалу» 300 миллионов евро, а самому бразильцу — пятилетний контракт на миллиард евро. Тогда ни мадридцы, ни форвард не вступили в переговоры, а бланкос сослались как раз на сумму отступных.
Также в Саудовскую Аравию пытаются заманить партнера Винисиуса по «Реалу» Родриго. Этой зимой за 24-летнего футболиста предлагали те же 300 миллионов евро, но он остался в Мадриде и крайне отреченно комментировал эту информацию. «Я очень счастлив и хочу остаться здесь на долгие годы, и я благодарен клубу. Не знаю, есть ли какие-либо предложения», — говорил Родриго.
Самые дорогие трансферы в истории
Переход Винисиуса за миллиард евро сразу же станет с запасом самым дорогим в истории.
|Игрок
|Откуда
|Куда
|Сумма*
|Год
|Неймар
|Барселона
|ПСЖ
|222
|2017
|Килиан Мбаппе
|Монако
|ПСЖ
|180
|2018
|Фелиппе Коутиньо
|Ливерпуль
|Барселона
|135
|2018
|Усман Дембеле
|Боруссия
|Барселона
|135
|2017
|Жоау Феликс
|Бенфика
|Атлетико
|127,2
|2019
Винисиус в этом сезоне выступает не так ярко, как в прошлом. В 32 матчах во всех турнирах отметился 16 голами, при этом в ла лиге бразилец не отличается с 9 ноября. К «Реалу» он присоединился летом 2018-го, мадридцы заплатили за него «Фламенго» 45 миллионов евро.