В Саудовской Аравии готовы заплатить миллиард евро за Винисиуса. Ранее ему предлагали контракт на ту же сумму

По данным Relevo, в Саудовской Аравии готовы заплатить за Винисиуса отступные в размере одного миллиарда евро. В стране считают этот трансфер стратегически важным: после получения права провести чемпионат мира 2034 года шейхи готовы еще сильнее инвестировать в футбол, но больше не хотят брать звездных ветеранов, а нацелились на спортсменов до 25 лет. Одним из таких юных новичков стал 21-летний Джон Дуран, который зимой присоединился к «Аль-Насру» за 77 миллионов евро. По мнению футбольных чиновников, они смогут на долгие годы остаться в местном чемпионате, повышая его уровень.