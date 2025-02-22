Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лацио» на выезде поделил очки с «Венецией»

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Венеция» и «Лацио».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Итоговый результат — 0:0.

Встреча завершилась без забитых мячей. Таким образом, «Венеция» не смогла одержать победу в девятом матче Серии А подряд.

«Венеция» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 26 матчей. «Лацио» находится на четвёртой строчке, заработав 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.

Венеция
0:0
Первый тайм: 0:0
Лацио
Футбол, Италия, Тур 26
22.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Stadio Pierluigi Penzo
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Марко Барони
Составы команд
Венеция
28
Йонуц Раду
2
Фали Канде
4
Джей Идзес
71
Энрике Перес
77
Микаэль Эллертссон
78′
24
Алессио Дзербин
16
Алессандро Маркандалли
55′
25
Йоэль Шингтьенн
86′
14
Ханс Николусси Кавилья
75′
87′
17
Шейк Конде
90+2′
97
Исса Думбия
76′
6
Джанлука Бузио
11
Гаэтано Ористанио
76′
10
Джон Йебоа
99
Мирко Марич
77′
18
Даниэль Фила
Лацио
35
Христос Мандас
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
8
Маттео Гендузи
47′
10
Маттиа Дзакканьи
90+4′
77
Адам Марушич
18
Густав Исаксен
30
Нуну Тавареш
56′
29
Мануэль Лаццари
7
Фисайо Деле-Баширу
40′
21
Реда Белаян
14
Тиджани Нослин
56′
9
Родригес Педро
19
Булай Диа
84′
20
Лум Чауна
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
21
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
Венеция
Чемпионат Италии: таблица и календарь