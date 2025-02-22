«Лацио» на выезде поделил очки с «Венецией»

«Венеция» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 26 матчей. «Лацио» находится на четвёртой строчке, заработав 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.