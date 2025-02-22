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«Байер» одолел «Хольштайн» в 23-м туре Бундеслиги. Победный гол на счету Шика

Аутсайдер немецкой Бундеслиги «Хольштайн» принимал на своём поле действующего чемпиона страны «Байер» в рамках 23-го тура чемпионата Германии.

Источник: Reuters

Игра завершилась уверенной победой клуба из Леверкузена со счётом 2:0.

На девятой минуте нападающий Патрик Шик вывел гостей вперед. На 45-й минуте полузащитник Амин Адли удвоил преимущество «Байера». Счёт первого тайма во второй половине игры не изменился.

Таким образом, «Байер» довел количество набранных в сезоне очков до 50. После 23 матчей подопечные Хаби Алонсо занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Баварии» на пять очков. «Хольштайн» располагается на последней, 18-й строчке, заработав 13 очков.

«Бавария» свой матч 23-го тура проведёт в воскресенье, 23 февраля. Мюнхенцы примут на своем поле «Айнтрахт» из Франкфурта.

Хольштайн
0:2
Первый тайм: 0:2
Байер
Футбол, Германия, Тур 23
22.02.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Holstein-Stadion
Главные тренеры
Марсель Рапп
Хаби Алонсо
Голы
Байер
Патрик Шик
9′
Амин Адли
(Флориан Вирц)
45′
Составы команд
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
3
Марко Коменда
82′
23
Лассе Розенбом
6
Марко Ивезич
22
Николай Ремберг
19
Фил Харрес
26
Давид Зец
24′
63′
17
Тимо Беккер
33
Доминик Яворчек
75′
78′
14
Макс Гешвилль
24
Магнус Кнудсен
12′
63′
10
Льюис Холтби
37
Армин Гигович
75′
16
Анду Келати
18
Сюто Матино
63′
20
Фите Арп
Байер
17
Матей Коварж
3
Пьеро Хинкапье
78′
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
20
Алехандро Гримальдо
8
Роберт Андрих
10
Флориан Вирц
34
Гранит Джака
30
Джереми Фримпонг
83′
23
Норди Мукьеле
14
Патрик Шик
83′
22
Виктор Бонифейс
21
Амин Адли
70′
16
Эмилиано Буэндия
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
11
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Шлагер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Хольштайн
Чемпионат Германии: таблица и календарь