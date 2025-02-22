«Байер» одолел «Хольштайн» в 23-м туре Бундеслиги. Победный гол на счету Шика

Игра завершилась уверенной победой клуба из Леверкузена со счётом 2:0.
На девятой минуте нападающий Патрик Шик вывел гостей вперед. На 45-й минуте полузащитник Амин Адли удвоил преимущество «Байера». Счёт первого тайма во второй половине игры не изменился.
Таким образом, «Байер» довел количество набранных в сезоне очков до 50. После 23 матчей подопечные Хаби Алонсо занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Баварии» на пять очков. «Хольштайн» располагается на последней, 18-й строчке, заработав 13 очков.
«Бавария» свой матч 23-го тура проведёт в воскресенье, 23 февраля. Мюнхенцы примут на своем поле «Айнтрахт» из Франкфурта.