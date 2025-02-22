«Байер» одолел «Хольштайн» в 23-м туре Бундеслиги. Победный гол на счету Шика

Таким образом, «Байер» довел количество набранных в сезоне очков до 50. После 23 матчей подопечные Хаби Алонсо занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Баварии» на пять очков. «Хольштайн» располагается на последней, 18-й строчке, заработав 13 очков.