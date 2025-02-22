Фабрицио Романо: сын Марсело подписал контракт с мадридским «Реалом»

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в X (ранее Twitter). 15-летний футболист будет выступать за юношескую команду «сливочных».
Напомним, Марсело выступал за «Реал» с января 2007 по август 2022 года. За время в «Королевском клубе» бразилец пять раз одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сентябре 2022 года Марсело перебрался в греческий «Олимпиакос», а карьеру завершил в ноябре прошлого года в составе бразильского «Флуминенсе».
В текущем сезоне мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Карло Анчелотти 51 очко после 24 матчей. Возглавляет чемпионскую гонку «Барселона», опережающая «Реал» по дополнительным показателям.