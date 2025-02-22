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«Кристал Пэлас» на выезде победил «Фулхэм» в чемпионате Англии

«Фулхэм» встречался с «Кристал Пэлас» в матче в 26 туре Английской Премьер-Лиги.

Источник: БЕЛТА

Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Главный судья встречи — Роберт Джонс. Матч завершился уверенной победой «Пэлас» со счётом 2:0.

На 37-й минуте защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен отправил мяч в собственные ворота. На 66-й минуте латераль гостей Даниэль Муньос удвоил преимущество «Кристал Пэлас» в матче.

Победа позволила «Кристал Пэлас» увеличить количество набранных очков до 33. После 26 матчей команда занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Фулхэма» осталось 39 очков. «Дачники» располагаются на девятой строчке.

Фулхэм
0:2
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 26
22.02.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Craven Cottage
Главные тренеры
Марку Силва
Оливер Гласнер
Голы
Кристал Пэлас
Йоахим Андерсен
37′
Даниэль Муньос
(Жан-Филипп Матета)
66′
Составы команд
Фулхэм
1
Бернд Лено
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
33
Энтони Робинсон
20
Саша Лукич
7
Рауль Хименес
11
Адама I Траоре
21
Тимоти Кастань
81′
31
Исса Диоп
16
Сандер Берге
22′
59′
10
Том Кэрни
81′
9
Родригу Мунис
32
Эмил Смит-Роу
59′
18
Андреас Перейра
17
Алекс Ивоби
81′
22
Виллиан
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
70′
12
Даниэль Муньос
44′
26
Крис Ричардс
14
Жан-Филипп Матета
8
Джефферсон Лерма
81′
20
Адам Уортон
10
Эбере Эзе
89′
25
Бен Чилуэлл
19
Уилл Хьюз
83′
89′
55
Джастин Девенни
7
Исмаила Сарр
76′
18
Даити Камада
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
0
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
7
9
Фолы
7
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кристал Пэлас
Фулхэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь