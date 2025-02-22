«Тоттенхэм» разгромил «Ипсвич» и одержал третью победу подряд

У гостей дважды забил Бреннан Джонсон, по одному голу у Джеда Спенса и Деяна Кулушевски. Единственный мяч хозяев на счету Омари Хатчинсона.
«Тоттенхэм» одержал третью победу подряд в АПЛ и поднялся на 12-е место в таблице с 33 очками. «Ипсвич» идет на 18-й строчке с 17 очками.
В параллельном матче «Борнмут» дома уступил «Вулверхэмптону» — 0:1.
Единственный гол забил форвард гостей Матеус Кунья. Хозяева провели большую часть встречи в меньшинстве: на 31-й минуте красную карточку получил защитник Илья Забарный.
«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками. «Борнмут» идет на пятой строчке с 43 очками.