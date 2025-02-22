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«Тоттенхэм» разгромил «Ипсвич» и одержал третью победу подряд

«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Ипсвич» в матче 26-го тура АПЛ — 4:1.

Источник: Reuters

У гостей дважды забил Бреннан Джонсон, по одному голу у Джеда Спенса и Деяна Кулушевски. Единственный мяч хозяев на счету Омари Хатчинсона.

«Тоттенхэм» одержал третью победу подряд в АПЛ и поднялся на 12-е место в таблице с 33 очками. «Ипсвич» идет на 18-й строчке с 17 очками.

В параллельном матче «Борнмут» дома уступил «Вулверхэмптону» — 0:1.

Единственный гол забил форвард гостей Матеус Кунья. Хозяева провели большую часть встречи в меньшинстве: на 31-й минуте красную карточку получил защитник Илья Забарный.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками. «Борнмут» идет на пятой строчке с 43 очками.

Ипсвич
1:4
Первый тайм: 1:2
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 26
22.02.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Portman Road
Главные тренеры
Киран Маккенна
Ангелос Постекоглу
Голы
Ипсвич
Омари Хатчинсон
(Джек Кларк)
36′
Тоттенхэм Хотспур
Бреннан Джонсон
(Сон Хын Мин)
18′
Бреннан Джонсон
(Сон Хын Мин)
26′
Джед Спенс
(Джеймс Мэддисон)
77′
Деян Кулушевски
(Дейн Скарлетт)
84′
Составы команд
Ипсвич
31
Алекс Палмер
3
Лиф Дэвис
24
Джейкоб Гривз
26
Дара О`Ши
20
Омари Хатчинсон
29
Джейден Филоджин-Байдейс
44
Бен Годфри
40′
46′
6
Люк Вулфенден
8
Келвин Филлипс
80′
5
Сэм Морси
12
Йенс Каюсте
52′
14
Джек Тэйлор
19
Лиам Делап
80′
27
Джордж Херст
47
Джек Кларк
32′
68′
33
Нейтан Бродхед
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
4
Кевин Дансо
24
Джед Спенс
14
Арчи Грэй
30
Родриго Бентанкур
21
Деян Кулушевски
13
Дестини Удоджи
65′
23
Педро Порро
15
Лукас Бергвалль
86′
8
Ив Биссума
7
Сон Хын Мин
74′
28
Уилсон Одорбер
11
Матис Тель
74′
44
Дейн Скарлетт
22
Бреннан Джонсон
15′
64′
10
Джеймс Мэддисон
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
15
Фолы
14
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тим Робинсон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
Ипсвич
Чемпионат Англии: таблица и календарь