«Црвена Звезда» и «Партизан» сыграли вничью в чемпионате Сербии

Встреча, которая прошла в субботу в Белграде, закончилась со счетом 3:3. У хозяев дубль оформил Шериф Ндиайе (46-я и 51-я минуты), еще один мяч забил Мирко Иванич (62). Голы гостей на счету Ибрагима Зубайру (8), Стефана Ковача (59) и Неманьи Николича (90+5, с пенальти).