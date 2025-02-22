«Црвена Звезда» и «Партизан» сыграли вничью в чемпионате Сербии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Партизаном» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Сербии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Белграде, закончилась со счетом 3:3. У хозяев дубль оформил Шериф Ндиайе (46-я и 51-я минуты), еще один мяч забил Мирко Иванич (62). Голы гостей на счету Ибрагима Зубайру (8), Стефана Ковача (59) и Неманьи Николича (90+5, с пенальти).
«Црвена Звезда» ни разу не проиграла со старта чемпионата, команда с 68 очками возглавляет турнирную таблицу. «Партизан» (47 очков) располагается на второй позиции.