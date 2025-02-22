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«Црвена Звезда» и «Партизан» сыграли вничью в чемпионате Сербии

«Црвена Звезда» и «Партизан» забили по три мяча в чемпионате Сербии.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Партизаном» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Сербии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Белграде, закончилась со счетом 3:3. У хозяев дубль оформил Шериф Ндиайе (46-я и 51-я минуты), еще один мяч забил Мирко Иванич (62). Голы гостей на счету Ибрагима Зубайру (8), Стефана Ковача (59) и Неманьи Николича (90+5, с пенальти).

«Црвена Звезда» ни разу не проиграла со старта чемпионата, команда с 68 очками возглавляет турнирную таблицу. «Партизан» (47 очков) располагается на второй позиции.