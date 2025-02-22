Ван Дейк: в ближайшие пару месяцев появятся некоторые новости о моём будущем

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к ван Дейку со стороны испанской «Барселоны». По данным прессы, сине-гранатовые готовы включиться в гонку за защитником, если ван Дейк не продлит соглашение с «Ливерпулем». В текущем сезоне на счету ван Дейка 35 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.