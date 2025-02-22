Месси и Миранчук поборются за титул, а Шапи станет звездой? Превью нового сезона МЛС

«Атланта Юнайтед» в прошлом сезоне добралась только до четвертьфинала плей-офф МЛС. Но амбиции у команды гораздо более серьёзные. Клуб появился в 2017-м и в первый же год взял золото. После — тишина. Поэтому для возвращения на вершину «Атланта» провела мощные трансферы. И побила рекорд МЛС, заплатив € 21,2 млн «Мидлсбро» за форварда Эммануэля Латте Лата. Также в «Атланту» из «Ньюкасла» вернулся парагвайский полузащитник Мигель Альмирон (за € 9,5 млн).