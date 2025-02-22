Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Милан» проиграл «Торино», Пулишич не реализовал пенальти

«Милан» на выезде уступил «Торино» в матче 26-го тура серии А — 1:2.

Источник: Getty Images

У гостей гол забил Тиджани Рейндерс. Пенальти не реализовал Кристиан Пулишич. У хозяев отметились Гвидас Гинейтис, автогол на счету Малика Тшау.

«Милан» с 41 очком занимает 7-е место в таблице. «Торино» с 31 очком — на 11-й строчке.

Торино
2:1
Первый тайм: 1:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 26
22.02.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Сержиу Консейсау
Голы
Торино
Малик Тшау
5′
Гвидас Гинейтис
(Антонио Санабрия)
76′
Милан
Тиджани Рейндерс
74′
Нереализованные пенальти
Милан
Кристиан Пулишич
32′
Составы команд
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
13
Гильермо Марипан
20
Валентино Лазаро
23
Сауль Коко
10
Никола Влашич
9
Антонио Санабрия
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
70′
4
Себастьян Валюкевич
34
Кристиано Бираги
82′
21
Али Дембеле
11
Эльиф Эльмас
59′
7
Янн Карамо
22
Чезаре Казадеи
70′
66
Гвидас Гинейтис
28
Самуэле Риччи
27′
70′
77
Кароль Линетти
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
28
Малик Тшау
31
Страхиня Павлович
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
20
Алекс Хименес
88′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
80
Юнус Муса
16′
54′
90
Тэмми Абрахам
7
Сантьяго Хименес
88′
73
Франческо Камарда
10
Рафаэл Леау
46′
29
Юссуф Фофана
79
Жоау Феликс
70′
99
Риккардо Соттиль
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
26
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
11
14
Фолы
5
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Торино
Чемпионат Италии: таблица и календарь