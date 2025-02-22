«Милан» проиграл «Торино», Пулишич не реализовал пенальти

У гостей гол забил Тиджани Рейндерс. Пенальти не реализовал Кристиан Пулишич. У хозяев отметились Гвидас Гинейтис, автогол на счету Малика Тшау.
«Милан» с 41 очком занимает 7-е место в таблице. «Торино» с 31 очком — на 11-й строчке.
«Милан» на выезде уступил «Торино» в матче 26-го тура серии А — 1:2.
У гостей гол забил Тиджани Рейндерс. Пенальти не реализовал Кристиан Пулишич. У хозяев отметились Гвидас Гинейтис, автогол на счету Малика Тшау.
«Милан» с 41 очком занимает 7-е место в таблице. «Торино» с 31 очком — на 11-й строчке.
Паоло Ваноли
Сержиу Консейсау
Малик Тшау
5′
Гвидас Гинейтис
(Антонио Санабрия)
76′
Тиджани Рейндерс
74′
Кристиан Пулишич
32′
32
Ваня Милинкович-Савич
13
Гильермо Марипан
20
Валентино Лазаро
23
Сауль Коко
10
Никола Влашич
9
Антонио Санабрия
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
70′
4
Себастьян Валюкевич
34
Кристиано Бираги
82′
21
Али Дембеле
11
Эльиф Эльмас
59′
7
Янн Карамо
22
Чезаре Казадеи
70′
66
Гвидас Гинейтис
28
Самуэле Риччи
27′
70′
77
Кароль Линетти
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
28
Малик Тшау
31
Страхиня Павлович
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
20
Алекс Хименес
88′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
80
Юнус Муса
16′
54′
90
Тэмми Абрахам
7
Сантьяго Хименес
88′
73
Франческо Камарда
10
Рафаэл Леау
46′
29
Юссуф Фофана
79
Жоау Феликс
70′
99
Риккардо Соттиль
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
26
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
11
14
Фолы
5
2
Офсайды
2
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)