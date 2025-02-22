«Атлетико» Мадрид разгромил «Валенсию» благодаря дублю Альвареса и голу Корреа

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На 30-й минуте Альварес оформил дубль. На 86-й минуте нападающий гостей Анхель Корреа довёл счёт до разгромного — 3:0.