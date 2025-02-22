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«Атлетико» Мадрид разгромил «Валенсию» благодаря дублю Альвареса и голу Корреа

Завершился матч 25-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и мадридский «Атлетико».

Источник: Akbulut/Anadolu via Getty Images

Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером (Испания). «Атлетико» Мадрид одержал победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На 30-й минуте Альварес оформил дубль. На 86-й минуте нападающий гостей Анхель Корреа довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 25 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка. «Атлетико» Мадрид после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 53 очка.

Валенсия
0:3
Первый тайм: 0:2
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 25
22.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Mestalla
Главные тренеры
Карлос Корберан
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
(Джулиано Симеоне)
12′
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
30′
Анхель Корреа
(Конор Галлахер)
86′
Составы команд
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
3
Кристиан Москера
14
Хосе Гайя
15
Сезар Таррега
20
Димитри Фулькье
8
Хави Герра
42′
5
Энцо Барренечеа
80′
16
Диего Лопес
17
Иван Хайме
65′
10
Андре Алмейда I
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
46′
9
Уго Дуро
12
Умар Садик
74′
11
Рафа Мир
22
Луис Риоха
73′
23
Фран Перес
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
40′
16
Науэль Молина
24
Робен Ле Норман
5
Родриго де Пауль
14
Маркос Льоренте
3
Сесар Аспиликуэта
46′
15
Хави Галан
64′
7
Антуан Гризманн
68′
2
Хосе Хименес
12
Самуэл Лино
23′
46′
4
Конор Галлахер
19
Хулиан Альварес
74′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
68′
10
Анхель Корреа
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
18
Фолы
16
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Валенсия
Чемпионат Испании: таблица и календарь