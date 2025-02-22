«Астон Вилла» победила «Челси», Асенсио забил два гола после передач Рэшфорда

У хозяев дубль оформил Марко Асенсио, которому дважды ассистировал Маркус Рэшфорд. У гостей отметился Энцо Фернандес.
«Астон Вилла» набрала 42 очка и занимает 7-е место в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками — на 6-й строчке.
«Астон Вилла» дома победила «Челси» в матче 26-го тура АПЛ — 2:1.
У хозяев дубль оформил Марко Асенсио, которому дважды ассистировал Маркус Рэшфорд. У гостей отметился Энцо Фернандес.
«Астон Вилла» набрала 42 очка и занимает 7-е место в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками — на 6-й строчке.
Унаи Эмери
Энцо Мареска
Марко Асенсио
(Маркус Рэшфорд)
57′
Марко Асенсио
(Маркус Рэшфорд)
89′
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
9′
23
Эмилиано Мартинес
4
Эзри Конса
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
69′
8
Юри Тилеманс
21
Марко Асенсио
2
Мэтти Кэш
70′
16
Андрес Гарсия
5
Тайрон Мингс
59′
26
Ламар Богард
41
Джейкоб Рэмси
46′
9
Маркус Рэшфорд
11
Олли Уоткинс
77′
31
Леон Бэйли
27
Морган Роджерс
78′
17
Дониэлл Мален
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
24
Рис Джеймс
27
Мало Гюсто
8
Энцо Фернандес
56′
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
89′
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
8′
4
Тосин Адарабиойо
18
Кристофер Нкунку
72′
76′
19
Джейдон Санчо
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
15
Фолы
16
1
Офсайды
1
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)