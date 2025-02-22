Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Астон Вилла» победила «Челси», Асенсио забил два гола после передач Рэшфорда

«Астон Вилла» дома победила «Челси» в матче 26-го тура АПЛ — 2:1.

Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Марко Асенсио, которому дважды ассистировал Маркус Рэшфорд. У гостей отметился Энцо Фернандес.

«Астон Вилла» набрала 42 очка и занимает 7-е место в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками — на 6-й строчке.

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 26
22.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Энцо Мареска
Голы
Астон Вилла
Марко Асенсио
(Маркус Рэшфорд)
57′
Марко Асенсио
(Маркус Рэшфорд)
89′
Челси
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
9′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
4
Эзри Конса
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
69′
8
Юри Тилеманс
21
Марко Асенсио
2
Мэтти Кэш
70′
16
Андрес Гарсия
5
Тайрон Мингс
59′
26
Ламар Богард
41
Джейкоб Рэмси
46′
9
Маркус Рэшфорд
11
Олли Уоткинс
77′
31
Леон Бэйли
27
Морган Роджерс
78′
17
Дониэлл Мален
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
24
Рис Джеймс
27
Мало Гюсто
8
Энцо Фернандес
56′
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
89′
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
8′
4
Тосин Адарабиойо
18
Кристофер Нкунку
72′
76′
19
Джейдон Санчо
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
15
Фолы
16
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астон Вилла
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь