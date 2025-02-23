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Две голевые Месси помогли «Интер Майами» сыграть вничью с «Нью-Йорк Сити»

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» в первом матче чемпионата MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Интер Майами» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» в стартовом матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 2:2. У хозяев забили Томас Авилес (5-я минута), который получил на 23-й минуте красную карточку, и Теласко Сеговия (90+10). Обе голевые передачи отдал Лионель Месси. В составе соперника отличились Митя Иленич (26) и Алонсо Мартинес (55).

«Интер Майами» в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS. В плей-офф клуб выбыл в ⅛ финала, проиграв «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.