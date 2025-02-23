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Сулейманов дебютировал за клуб MLS

Футболист Сулейманов дебютировал в составе клуба MLS «Спортинг Канзас-Сити».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов провел первый матч в составе клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Спортинг Канзас-Сити».

В субботу «Спортинг Канзас-Сити» уступил в гостях со счетом 0:1 «Остину» в стартовом матче регулярного чемпионата. Гол забил Осман Букари (76-я минута).

Сулейманов вышел на замену на 84-й минуте. 25-летний воспитанник «Краснодара» в начале февраля перешел в американский клуб из греческого «Ариса», соглашение рассчитано до 2026 года и предусматривает продление на два сезона.