Робин ван Перси стал главным тренером «Фейенорда»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Экс-футболист английских «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси возглавил «Фейенорд», сообщается на сайте нидерландского клуба.
Соглашение с 41-летним тренером рассчитано до 2027 года.
Ван Перси является воспитанником «Фейенорда». С 2020 года он работал тренером в системе клуба. В 2024 году возглавил «Херенвен», откуда напрямую и перешел в «Фейенорд».
В качестве футболиста Ван Перси выступал за «Фейенорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также турецкий «Фенербахче». В его активе 50 голов в 102 матчах за сборную Нидерландов, он является лучшим бомбардиром национальной команды. В составе «оранжевых» ван Перси завоевал серебряную и бронзовые медали чемпионатов мира.
«Фейенорд», который в марте сыграет с итальянским «Интером» в ⅛ финала Лиги чемпионов, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Роттердамский клуб отстает от лидирующего амстердамского «Аякса» на 11 очков. «Херенвен» располагается на девятой строчке.