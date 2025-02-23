Робин ван Перси стал главным тренером «Фейенорда»

В качестве футболиста Ван Перси выступал за «Фейенорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также турецкий «Фенербахче». В его активе 50 голов в 102 матчах за сборную Нидерландов, он является лучшим бомбардиром национальной команды. В составе «оранжевых» ван Перси завоевал серебряную и бронзовые медали чемпионатов мира.