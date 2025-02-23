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Футболисты «Наполи» проиграли «Комо» в Серии A

«Наполи» потерпел первое поражение в Серии A, уступив «Комо».

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Наполи» прервали серию из 10 матчей без поражений в чемпионате Италии, уступив на выезде «Комо» в рамках 26-го тура.

Встреча прошла в Комо в воскресенье и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победный гол на счету Ассане Диао (77-я минута), еще один мяч в свои ворота срезал защитник неаполитанцев Амир Ррахмани (7). У гостей отличился Джакомо Распадори (17).

«Наполи» потерпел первое поражение в Серии A с 8 декабря 2024 года, беспроигрышная серия команды Антонио Конте составила семь побед и три ничьи. «Наполи» с 56 очками идет на втором месте в таблице, отставая от лидирующего миланского «Интера» на один балл. «Комо» одержал вторую победу подряд, набрал 28 очков и занимает 13-ю строчку.

Комо
2:1
Первый тайм: 1:1
Наполи
Футбол, Италия, Тур 26
23.02.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Антонио Конте
Голы
Комо
Амир Ррахмани
7′
Ассане Диао
77′
Наполи
Джакомо Распадори
17′
Составы команд
Комо
30
Жан Бюте
2
Марк-Оливер Кемпф
5
Эдоардо Гольданига
28
Иван Смолчич
41
Алекс Валье
7
Габриэл Стрефецца
23
Максимо Перроне
79
Николас Пас
24′
90′
11
Анастасиос Дувикас
80
Максанс Какере
72′
10
Патрик Кутроне
33
Лукас Да Кунья
81′
16
Алиу Фадера
38
Ассане Диао
81′
26
Янник Энгельхардт
Наполи
1
Алекс Мерет
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
69′
37
Леонардо Спинаццола
8
Скотт Мактоминай
83′
81
Джакомо Распадори
15
Филип Биллинг
62′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
84′
9
Ноа Окафор
9
Ромелу Лукаку
62′
18
Джованни Симеоне
87′
21
Маттео Политано
77′
26
Сириль Нгонге
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
17
Фолы
14
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
Комо
Чемпионат Италии: таблица и календарь