Футболисты «Наполи» проиграли «Комо» в Серии A

«Наполи» потерпел первое поражение в Серии A с 8 декабря 2024 года, беспроигрышная серия команды Антонио Конте составила семь побед и три ничьи. «Наполи» с 56 очками идет на втором месте в таблице, отставая от лидирующего миланского «Интера» на один балл. «Комо» одержал вторую победу подряд, набрал 28 очков и занимает 13-ю строчку.