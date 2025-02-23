Футболисты «Наполи» проиграли «Комо» в Серии A

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Наполи» прервали серию из 10 матчей без поражений в чемпионате Италии, уступив на выезде «Комо» в рамках 26-го тура.
Встреча прошла в Комо в воскресенье и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победный гол на счету Ассане Диао (77-я минута), еще один мяч в свои ворота срезал защитник неаполитанцев Амир Ррахмани (7). У гостей отличился Джакомо Распадори (17).
«Наполи» потерпел первое поражение в Серии A с 8 декабря 2024 года, беспроигрышная серия команды Антонио Конте составила семь побед и три ничьи. «Наполи» с 56 очками идет на втором месте в таблице, отставая от лидирующего миланского «Интера» на один балл. «Комо» одержал вторую победу подряд, набрал 28 очков и занимает 13-ю строчку.