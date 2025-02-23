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Казахстанский клуб вернул бывшего лидера

Футбольный клуб «Кызылжар» объявил о подписании черногорского полузащитника Дарко Зорича, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Зорич провел два сезона в составе «орлов». За это время он сыграл 43 матча, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

В 2021 году Дарко внес свой вклад в исторический выход клуба в Лигу конференций.

В Казахстане Зорич также играл за «Шахтер» и «Окжетпес». Еще в его карьере были черногорские «Сутьеска», «Челик» (Никшич), «Дечич», греческий АЕК (Афины), сербские «Борац» (Чачак) и «Чукарички».

В своем активе имеет четыре матча и один гол за сборную Черногории.

В межсезонье в петропавловском клубе сменился главный тренер: на место казахстанца Али Алиева был назначен белорус Александр Бразевич. При этом Алиеву доверили сборную Казахстана.

Кызыл-Жар