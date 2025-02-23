Казахстанский клуб вернул бывшего лидера

В Казахстане Зорич также играл за «Шахтер» и «Окжетпес». Еще в его карьере были черногорские «Сутьеска», «Челик» (Никшич), «Дечич», греческий АЕК (Афины), сербские «Борац» (Чачак) и «Чукарички».