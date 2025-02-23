Дубль Исака принес «Ньюкаслу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Ньюкасл Юнайтед» переиграли дома «Ноттингем Форест» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в воскресенье в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Победу «сорокам» принес шведский форвард Александер Исак, который оформил дубль в течение двух минут (33-я и 34-я минуты). Первый мяч он забил с пенальти. Также у хозяев отличились Льюис Майли (23) и Джейкоб Мерфи (25). У гостей мячи забили Каллум Хадсон-Одои (6), Никола Миленкович (63) и Райан Йейтс (90).
«Ньюкасл» набрал 44 очка и сравнялся по баллам с идущим четвертым в таблице Английской премьер-лиги «Манчестер Сити». «Ноттингем Форест» (47 очков) занимает третью строчку, команда потерпела третье поражение в последних четырех матчах.