Дубль Исака принес «Ньюкаслу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ

Встреча прошла в воскресенье в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Победу «сорокам» принес шведский форвард Александер Исак, который оформил дубль в течение двух минут (33-я и 34-я минуты). Первый мяч он забил с пенальти. Также у хозяев отличились Льюис Майли (23) и Джейкоб Мерфи (25). У гостей мячи забили Каллум Хадсон-Одои (6), Никола Миленкович (63) и Райан Йейтс (90).