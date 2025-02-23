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Дубль Исака принес «Ньюкаслу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ

Дубль Исака принес «Ньюкаслу» победу над «Ноттингемом» в матче 26-го тура АПЛ.

Источник: Michelle Mercer/Newcastle United via Getty Images

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Ньюкасл Юнайтед» переиграли дома «Ноттингем Форест» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в воскресенье в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Победу «сорокам» принес шведский форвард Александер Исак, который оформил дубль в течение двух минут (33-я и 34-я минуты). Первый мяч он забил с пенальти. Также у хозяев отличились Льюис Майли (23) и Джейкоб Мерфи (25). У гостей мячи забили Каллум Хадсон-Одои (6), Никола Миленкович (63) и Райан Йейтс (90).

«Ньюкасл» набрал 44 очка и сравнялся по баллам с идущим четвертым в таблице Английской премьер-лиги «Манчестер Сити». «Ноттингем Форест» (47 очков) занимает третью строчку, команда потерпела третье поражение в последних четырех матчах.

Ньюкасл Юнайтед
4:3
Первый тайм: 4:1
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 26
23.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Эшпириту Санту Нуну
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Льюис Майли
(Льюис Холл)
23′
Джейкоб Мерфи
25′
Александр Исак
33′
Александр Исак
(Джозеф Уиллок)
34′
Ноттингем Форест
Каллум Хадсон-Одои
6′
Никола Миленкович
(Крис Вуд)
63′
Райан Йейтс
90′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
20
Льюис Холл
21
Валентино Ливраменто
55′
33
Дэн Берн
39
Бруну Гимарайнс
67
Льюис Майли
10
Энтони Гордон
28
Джозеф Уиллок
70′
8
Сандро Тонали
14
Александр Исак
87′
9
Каллум Уилсон
23
Джейкоб Мерфи
70′
11
Харви Барнс
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
5
Мурильо
7
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
45+2′
34
Ола Айна
10
Морган Гиббс-Уайт
11
Крис Вуд
14
Каллум Хадсон-Одои
21
Энтони Эланга
8
Эллиот Андерсон
52′
77′
6
Ибраим Сангаре
16
Николас Домингес
74′
76′
22
Райан Йейтс
90+2′
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
11
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии: таблица и календарь