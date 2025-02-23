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Чудовищная серия Винисиуса — всё! Но больше всех у «Реала» поразил Модрич

Благодаря идеальному выстрелу с лёта и ассисту Луки «Мадрид» убрал с пути «Жирону».

Источник: Getty Images

В Лиге чемпионов у «Реала» всё супер, а вот в Ла Лиге проблемы имеются: два очка мадридцев за три тура позволили «Барселоне» вернуть лидерство. Неудачная полоса прервалась на других каталонцах — «Жироне».

Сегодня впервые с 17 декабря 2023 года вышел в основе Алаба. Там же в отсутствие дисквалифицированного Беллингема оказались и Модрич с Браимом. А Вальверде, Себальос (появился на 73-й минуте) и Рюдигер (на 85-й) отлично сработали против «Манчестер Сити», заслужив передышку. Мбаппе, Винисиусу и Родриго отдыхать было нельзя: «Жирона» выстроилась с тройкой центральных защитников Лопес — Крейчи — Блинд и пропускать не планировала.

В начале матча с острого угла Куртуа проверил Мартинес. Хороши были и Тибо, и потащивший ответный выстрел Мбаппе Гассанига. Мадридцы с 70% владения насели на его ворота и каждый раз натыкались на плотную оборону. Не прошли также две контратаки после угловых каталонцев. За первую половину тайма разве что удалась шикарная трёхходовка атакующей тройки с подачей Мбаппе на Вини, в которой бразилец отправил мяч головой выше цели, плюс Браим накрутил Блинда и пальнул под перекладину — Гассанига не испугался и потащил.

Самая жара пошла с 28-й минуты. Ван де Бек откликнулся на пас Данжумы и неплохо шарахнул в касание. Спасение Куртуа привело к мадридскому выходу два в одного. Винисиус тащил мяч вперёд и вполне мог забивать сам, не пожадничал и ошибся: покатил вдоль ворот на Мбаппе, и Крейчи в последний момент исполнил блестящий подкат. Вдобавок с удобной позиции промазал Цыганков. Как нужно прицельно бить, ему продемонстрировал Модрич: принял на грудь и с лёта шедеврально закрутил в дальний угол. Маэстро! Такое не берётся.

Во второй половине «Жирона» действовала активнее: и сама вперёд лезла (не слишком успешно), и «Реалу» больше пространства давала. Данжума, например, выскакивал на дуэль с Куртуа. Но и в офсайд залез, и пробил неточно. Чуть не хватило точности Родриго и Винисиусу, хотя обводящий удар второго привёл к попаданию в перекладину. А Мбаппе завершить резкие контрвыпады помешали очередной подкат Крейчи и реакция Гассаниги.

Винисиус в итоге всё-таки прервал длившуюся с 9 ноября голевую засуху в Ла Лиге, на 83-й минуте протолкнув мяч низом мимо вратаря с передачи Мбаппе. А началось всё с заброса Модрича! Именно вклад нестареющего хорвата оказал решающую роль в победе. В 25-м туре вся тройка лидеров набрала по три очка, что случается не так уж часто. В следующем туре повторить такое будет непросто: «Реалу» бодаться с «Бетисом», «Барселоне» — с «Сосьедадом», «Атлетико» — с «Атлетиком».

Георгий Илющенко

Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Жирона
Футбол, Испания, Тур 25
23.02.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Мичел
Голы
Реал
Лука Модрич
41′
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
83′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
9
Килиан Мбаппе
11
Родригу
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
4
Давид Алаба
73′
6
Эдуардо Камавинга
10
Лука Модрич
85′
22
Антонио Рюдигер
21
Браим Диас
73′
19
Дани Себальос
7
Винисиус Жуниор
90′
16
Эндрик
Жирона
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
17
Дэйли Блинд
18
Ладислав Крейчи
64′
5
Сильва Давид Лопес
8
Виктор Цыганков
3
Мигель Гутьеррес
75′
19
Боян Миовски
6
Донни ван де Бек
56′
12
Артур Мелу
14
Ориоль Ромеу
66′
10
Ясер Асприлья
23
Иван Мартин
66′
22
Джон Солис
70′
11
Арно Груневелд
66′
20
Брайан Хиль
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
6
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
5
1
Фолы
7
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Жирона
Чемпионат Испании: таблица и календарь