Чудовищная серия Винисиуса — всё! Но больше всех у «Реала» поразил Модрич

В начале матча с острого угла Куртуа проверил Мартинес. Хороши были и Тибо, и потащивший ответный выстрел Мбаппе Гассанига. Мадридцы с 70% владения насели на его ворота и каждый раз натыкались на плотную оборону. Не прошли также две контратаки после угловых каталонцев. За первую половину тайма разве что удалась шикарная трёхходовка атакующей тройки с подачей Мбаппе на Вини, в которой бразилец отправил мяч головой выше цели, плюс Браим накрутил Блинда и пальнул под перекладину — Гассанига не испугался и потащил.