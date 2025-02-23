Никто не остановит этот «Ливерпуль». Разделались с «Сити» на нереальном спокойствии

В результате весь второй тайм «Сити» ломился туда, где было закрыто. «Ливерпуль» смотрелся более цельно, хоть и оборонялся весьма низко на своей трети поля. Команда Слота выглядела тактически более гибкой — и даже не в сравнении с «Сити», а в сравнении с «Ливерпулем» Клоппа. Перевес в два мяча удалось удержать без особых проблем. Теперь лидер АПЛ оторвался на 11 очков от «Арсенала», у которого одна игра в запасе.