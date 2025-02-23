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«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 23 матчей

Сегодня, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

Источник: Reuters

Таким образом, «Ливерпуль» продлил серию без поражений в английской Премьер-лиге до 23 матчей.

В последний раз команда Арне Слота проиграла в чемпионате Англии 14 сентября 2024 года в матче с «Ноттингем Форест» (0:1). Отметим, что это единственное поражение «красных» в сезоне АПЛ. На текущий момент у них 16 побед и семь ничьих.

«Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Следующий матч состоится 26 февраля, «Ливерпуль» примет на своём поле «Ньюкасл Юнайтед».

Ливерпуль
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