«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 23 матчей

В последний раз команда Арне Слота проиграла в чемпионате Англии 14 сентября 2024 года в матче с «Ноттингем Форест» (0:1). Отметим, что это единственное поражение «красных» в сезоне АПЛ. На текущий момент у них 16 побед и семь ничьих.