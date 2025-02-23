Салах — о победе над «Ман Сити»: «Обыграть эту команду с ее невероятным тренером — это нечто особенное»

— Это невероятно. Очень тяжело играть на этом стадионе. Это сильная команда, и у них невероятный тренер. Я рад, что в итоге мы выиграли. Это нечто особенное, учитывая, что мы в гонке за титул.
Надеюсь, мы сохраним спокойствие, потому что иногда давление берет верх. Мы стараемся выиграть каждую игру.
— Ты демонстрируешь лучшую игру в карьере?
— Я не знаю. Это мнение. Может быть, людям больше нравятся мои первые сезоны, но я предпочитаю себя нынешнего, где я могу выиграть АПЛ, помогаю молодым… это нечто особенное.
Нам нужен еще один титул. Мне и большим парням в команде нужен еще один титул, — цитирует Салаха BBC.