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Салах — о победе над «Ман Сити»: «Обыграть эту команду с ее невероятным тренером — это нечто особенное»

Нападающий «Ливерпуля» Мухамед Салах поделился эмоциями после выездной победы над «Манчестер Сити» в матче АПЛ (2:0).

Источник: Getty Images

— Это невероятно. Очень тяжело играть на этом стадионе. Это сильная команда, и у них невероятный тренер. Я рад, что в итоге мы выиграли. Это нечто особенное, учитывая, что мы в гонке за титул.

Надеюсь, мы сохраним спокойствие, потому что иногда давление берет верх. Мы стараемся выиграть каждую игру.

— Ты демонстрируешь лучшую игру в карьере?

— Я не знаю. Это мнение. Может быть, людям больше нравятся мои первые сезоны, но я предпочитаю себя нынешнего, где я могу выиграть АПЛ, помогаю молодым… это нечто особенное.

Нам нужен еще один титул. Мне и большим парням в команде нужен еще один титул, — цитирует Салаха BBC.

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