Гвардиола — о поражении «Ман Сити» от «Ливерпуля»: мы играли против фантастической команды

«Мы играли очень хорошо. Возможно, мы могли быть более продуктивными при ударах, но мы играли против фантастической команды. Возможно, вначале шансы были 50 на 50, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме они оборонялись очень глубоко. Мы сделали то, что не пробовали во многих играх, а именно мы привели их к их штрафной и попытались обыграть их там. Тактика заключалась в том, чтобы находиться в финальной трети, и это случалось часто, но мы не забили», — цитирует Гвардиолу ВВС со ссылкой на Sky Sports.
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» уступил на своём поле «Ливерпулю» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ. Ещё до перерыва плеймейкеры гостей Мохамед Салах и Доминик Собослаи обменялись голевыми передачами друг на друга и обеспечили «Ливерпулю» комфортное преимущество.
Победа позволила «Ливерпулю» довести количество набранных в сезоне очков до 64. Отрыв подопечных Арне Слота от ближайшего преследователя, «Арсенала», составляет 11 очков. У «канониров» при этом остаётся одна игра в запасе. «Манчестер Сити», в свою очередь, занимает четвёртое место с 44 очками в 26 играх.