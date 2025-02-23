Гвардиола — о поражении «Ман Сити» от «Ливерпуля»: мы играли против фантастической команды

«Мы играли очень хорошо. Возможно, мы могли быть более продуктивными при ударах, но мы играли против фантастической команды. Возможно, вначале шансы были 50 на 50, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме они оборонялись очень глубоко. Мы сделали то, что не пробовали во многих играх, а именно мы привели их к их штрафной и попытались обыграть их там. Тактика заключалась в том, чтобы находиться в финальной трети, и это случалось часто, но мы не забили», — цитирует Гвардиолу ВВС со ссылкой на Sky Sports.