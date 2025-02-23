Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гвардиола — о поражении «Ман Сити» от «Ливерпуля»: мы играли против фантастической команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги от «Ливерпуля» (0:2) на стадионе «Этихад».

Источник: Getty Images

«Мы играли очень хорошо. Возможно, мы могли быть более продуктивными при ударах, но мы играли против фантастической команды. Возможно, вначале шансы были 50 на 50, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме они оборонялись очень глубоко. Мы сделали то, что не пробовали во многих играх, а именно мы привели их к их штрафной и попытались обыграть их там. Тактика заключалась в том, чтобы находиться в финальной трети, и это случалось часто, но мы не забили», — цитирует Гвардиолу ВВС со ссылкой на Sky Sports.

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» уступил на своём поле «Ливерпулю» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ. Ещё до перерыва плеймейкеры гостей Мохамед Салах и Доминик Собослаи обменялись голевыми передачами друг на друга и обеспечили «Ливерпулю» комфортное преимущество.

Победа позволила «Ливерпулю» довести количество набранных в сезоне очков до 64. Отрыв подопечных Арне Слота от ближайшего преследователя, «Арсенала», составляет 11 очков. У «канониров» при этом остаётся одна игра в запасе. «Манчестер Сити», в свою очередь, занимает четвёртое место с 44 очками в 26 играх.

Манчестер Сити
0:2
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 26
23.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Мохамед Салах
(Доминик Собослаи)
14′
Доминик Собослаи
(Мохамед Салах)
37′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
45
Абдукодир Хусанов
82
Рико Льюис
11
Жереми Доку
26
Савио
47
Фил Фоден
6
Натан Аке
77′
3
Рубен Диаш
14
Нико Гонсалес
78′
8
Матео Ковачич
17
Кевин Де Брейне
66′
87
Джеймс Макэйти
7
Омар Мармуш
77′
19
Илкай Гюндоган
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
26
Эндрю Робертсон
74′
21
Константинос Цимикас
66
Трент Александр-Арнолд
90′
78
Джарелл Куанса
17
Кертис Джонс
74′
3
Ватару Эндо
7
Луис Диас
79′
18
Коди Гакпо
11
Мохамед Салах
90′
19
Харви Эллиотт
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
3
Фолы
10
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь