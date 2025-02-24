«ПСЖ» без Сафонова переиграл «Лион» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ашрам Хакими (53-я и 85-я минуты), также отличился Усман Дембеле (59). У хозяев мячи забили Райан Шерки (83) и Корантен Толиссо (90+2).