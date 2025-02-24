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«ПСЖ» без Сафонова переиграл «Лион» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» без Сафонова обыграл Лион в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лионом» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ашрам Хакими (53-я и 85-я минуты), также отличился Усман Дембеле (59). У хозяев мячи забили Райан Шерки (83) и Корантен Толиссо (90+2).

Российский голкипер столичного клуба Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Нападающий парижан грузин Хвича Кварацхелия вышел на поле со стартового свистка, отметился голевой передачей и был заменен на 68-й минуте.

«ПСЖ» (59 очков) занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда продолжает идти в чемпионате без поражений. «Лион» (36) располагается на шестой строчке. В следующем туре «ПСЖ» 1 марта примет «Лилль», а «Лион» днем позднее дома сыграет с «Брестом».

Лион
2:3
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 23
23.02.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Луис Энрике
Голы
Лион
Райан Шерки
(Жорж Микаутадзе)
83′
Корентен Толиссо
(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
90+2′
ПСЖ
Ашраф Хакими
(Брэдли Барколя)
53′
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
59′
Ашраф Хакими
(Ли Кан Ин)
85′
Составы команд
Лион
23
Лукас Перри
3
Николас Тальяфико
19
Мусса Ниакате
22
Клинтон Мата
8
Корентен Толиссо
15
Таннер Тессманн
18
Райан Шерки
20
Саэль Кумбеди
80′
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
31
Неманья Матич
64′
23
Тьяго Альмада
85′
11
Малик Фофана
80′
69
Жорж Микаутадзе
37
Эрнест Нуама
64′
10
Александр Ляказетт
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
36′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
35
Лукас Бералдо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
7
Хвича Кварацхелия
68′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
61′
8
Фабиан Руис
10
Усман Дембеле
74′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
74′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
12
Фолы
8
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Лион
Чемпионат Франции: таблица и календарь