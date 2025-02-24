«ПСЖ» без Сафонова переиграл «Лион» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лионом» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ашрам Хакими (53-я и 85-я минуты), также отличился Усман Дембеле (59). У хозяев мячи забили Райан Шерки (83) и Корантен Толиссо (90+2).
Российский голкипер столичного клуба Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Нападающий парижан грузин Хвича Кварацхелия вышел на поле со стартового свистка, отметился голевой передачей и был заменен на 68-й минуте.
«ПСЖ» (59 очков) занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда продолжает идти в чемпионате без поражений. «Лион» (36) располагается на шестой строчке. В следующем туре «ПСЖ» 1 марта примет «Лилль», а «Лион» днем позднее дома сыграет с «Брестом».