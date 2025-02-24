Вот теперь Захарян точно вернулся! Первый гол за год — красота из-за штрафной

На 55-й минуте гости впервые заставили басков понервничать — Ремиро вытянулся в струнку и ликвидировал попытку Рабы. По жёлтой для дальнейшей дисквалификации получили уже сидевший на лавке Агер и Кубо, что стало хорошей новостью для «Барсы» — им играть с «Сосьедадом» в следующем туре. Плюс Оласагасти не только заменил Захаряна, но и повторил за ним. Только результативно: не менее красиво шарахнул с лёта и довёл дело до разгрома. На том и закончили.