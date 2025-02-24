Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вот теперь Захарян точно вернулся! Первый гол за год — красота из-за штрафной

Арсен вышел в старте впервые с мая 2024-го и сразу стал лучшим на поле. Напрягает только замена.

Источник: Getty Images

В 2025 году Арсен Захарян вернулся в обойму «Реала Сосьедад» после череды травм и трижды вышел на замену. И не остался без голевых действий, сделав ассист в Лиге Европы. В матче же с «Леганесом» он появился в основе — впервые аж с 25 мая. Соперник для свершений подходящий — с 16-го места и с одной победой за семь предыдущих туров.

Захарян не стал выжидать: уже на второй минуте сделал первый подход к воротам и пробил головой. Он располагался в центре поля и опускался назад, чтобы конструировать розыгрыш от ворот. Не пугался прессинга и сам активно в него шёл. Редко ошибался в передачах, в том числе длинных. Вступал в отбор — и зачастую успешно.

А на 12-й минуте случилось нечто грандиозное! Арсену никто не мешал прицельно пробить из-за пределов штрафной. Что ж, виноваты сами: бах, и мяч бултыхается с левой от Захаряна стороне сетки! Испанские аналитики оценили вероятность гола в такой ситуации на 3,9%! Комментарии излишни.

Гол Арсена Захаряна и его вероятность
Гол Арсена Захаряна и его вероятностьИсточник: Кадр из трансляции

Россиянину было мало. Прошло только три минуты, и он в стиле сегодняшнего Модрича поймал отскок, чтобы пробить с лёта — Дмитрович в эффектном прыжке лишил Захаряна дубля. Ранее Арсен забивал 15 марта 2024-го «Кадису». И тут выдал такой концерт в самом дебюте встречи!

Захарян продолжил ловить шансы и лупить издали — словно именно на этом делался главный акцент на тренировках «Сосьедада». При этом и сам не забывал отдавать партнёрам под удар.

В середине тайма из-за травмы на ровном месте поле покинул Агер. «Леганесу» это не помогло: организовать что-либо интересное никак не удавалось. Баски, впрочем, тоже не создавали момент за моментом, но им с преимуществом в счёте было это позволительно.

На вторую половину Захарян не вышел. Причём перед перерывом он морщился. Верим, что Альгуасиль просто приберёг Арсена и ничего серьёзного не случилось. Россиянин получил высокий рейтинг 7,8 от Sofascore — больше никто и не набрал. Баски быстро положили второй гол и без его участия: Кубо справа забежал в штрафную, прокинул между ног Крусу, обвёл Альтимиру и чётко пробил в дальний угол. Для «Леганеса» это был приговор.

На 55-й минуте гости впервые заставили басков понервничать — Ремиро вытянулся в струнку и ликвидировал попытку Рабы. По жёлтой для дальнейшей дисквалификации получили уже сидевший на лавке Агер и Кубо, что стало хорошей новостью для «Барсы» — им играть с «Сосьедадом» в следующем туре. Плюс Оласагасти не только заменил Захаряна, но и повторил за ним. Только результативно: не менее красиво шарахнул с лёта и довёл дело до разгрома. На том и закончили.

Из-за постоянных проблем со здоровьем Захаряна как-то сама собой давно закрепилась мысль, что Россию в топовых европейских чемпионатах представляют только Головин, Сафонов и Кузяев. Не просто так, по словам Константина Генича, «Динамо» предлагало Арсену вернуться и вновь почувствовать игровой ритм.

Полузащитник наглядно показал ошибочность таких рассуждений: справился с многочисленными проблемами, доказал готовность выйти в старте и стал лучшим. Лишь бы и дальше не мешали травмы. А Альгуасиль после матча сказал: «Замена была плановой, с Захаряном всё хорошо».

Георгий Илющенко

Реал Сосьедад
3:0
Первый тайм: 1:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 25
23.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena, 22533 зрителя
Главные тренеры
Иманоль Альгуасиль
Борха Хименес
Голы
Реал Сосьедад
Арсен Захарян
(Пабло Марин)
12′
Такэфуса Кубо
(Хон Арамбуру)
48′
Хон Оласагасти
(Хон Мартин)
80′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
12
Хави Лопес
17
Серхио Гомес
29
Хон Арамбуру
4
Мартин Субименди
28
Пабло Марин
6
Ариц Элустондо
83′
37
Лукен Бейтия
21
Найеф Агерд
32′
31
Хон Мартин
8
Арсен Захарян
46′
16
Хон Оласагасти
74′
14
Такэфуса Кубо
61′
66′
7
Андер Барренечеа
9
Орри Стейнд Оскарссон
66′
10
Микель Ойярсабаль
Леганес
13
Марко Дмитрович
6
Серхио Гонсалес
12
Валентен Розье
41′
22
Матия Настасич
5
Ренато Тапия
61′
17
Иван Нейу
2
Адрия Альтимира
73′
20
Хавьер Эрнандес
8
Сейдуба Сиссе
74′
21
Роберто Лопес
11
Хуан Крус
53′
7
Оскар Родригес
63′
10
Даниэль Раба
87′
18
Луиш Энрикеш Дук
19
Диего Гарсия
53′
9
Мигель де ла Фуэнте
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
13
Фолы
13
1
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Леганес
Чемпионат Испании: таблица и календарь