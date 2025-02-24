В «Реал Сосьедад» объяснили замену Захаряна после первого тайма матча с «Леганесом»

В воскресенье Захарян забил первый гол команды в матче с «Леганесом» (3:0), его заменили сразу после перерыва. Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль сообщил на пресс-конференции, что футболист сам попросил его заменить.