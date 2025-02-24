В «Реал Сосьедад» объяснили замену Захаряна после первого тайма матча с «Леганесом»

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Замена российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна после первого тайма матча 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» была продиктована тем, чтобы футболист избежал повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».
В воскресенье Захарян забил первый гол команды в матче с «Леганесом» (3:0), его заменили сразу после перерыва. Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль сообщил на пресс-конференции, что футболист сам попросил его заменить.
«Его заменили в целях предосторожности. Он находится в хорошем состоянии», — сообщили в пресс-службе.
Захаряну 21 год, он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В текущем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах, большую часть сезона футболист пропустил из-за травм.