Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Реал Сосьедад» объяснили замену Захаряна после первого тайма матча с «Леганесом»

В этой встрече россиянин отметился забитым голом.

Источник: Reuters

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Замена российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна после первого тайма матча 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» была продиктована тем, чтобы футболист избежал повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

В воскресенье Захарян забил первый гол команды в матче с «Леганесом» (3:0), его заменили сразу после перерыва. Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль сообщил на пресс-конференции, что футболист сам попросил его заменить.

«Его заменили в целях предосторожности. Он находится в хорошем состоянии», — сообщили в пресс-службе.

Захаряну 21 год, он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В текущем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах, большую часть сезона футболист пропустил из-за травм.

Реал Сосьедад
3:0
Первый тайм: 1:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 25
23.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena, 22533 зрителя
Главные тренеры
Иманоль Альгуасиль
Борха Хименес
Голы
Реал Сосьедад
Арсен Захарян
(Пабло Марин)
12′
Такэфуса Кубо
(Хон Арамбуру)
48′
Хон Оласагасти
(Хон Мартин)
80′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
12
Хави Лопес
17
Серхио Гомес
29
Хон Арамбуру
4
Мартин Субименди
28
Пабло Марин
6
Ариц Элустондо
83′
37
Лукен Бейтия
21
Найеф Агерд
32′
31
Хон Мартин
8
Арсен Захарян
46′
16
Хон Оласагасти
74′
14
Такэфуса Кубо
61′
66′
7
Андер Барренечеа
9
Орри Стейнд Оскарссон
66′
10
Микель Ойярсабаль
Леганес
13
Марко Дмитрович
6
Серхио Гонсалес
12
Валентен Розье
41′
22
Матия Настасич
5
Ренато Тапия
61′
17
Иван Нейу
2
Адрия Альтимира
73′
20
Хавьер Эрнандес
8
Сейдуба Сиссе
74′
21
Роберто Лопес
11
Хуан Крус
53′
7
Оскар Родригес
63′
10
Даниэль Раба
87′
18
Луиш Энрикеш Дук
19
Диего Гарсия
53′
9
Мигель де ла Фуэнте
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
13
Фолы
13
1
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании: таблица и календарь