Футболист Захарян надеется, что еще сможет забить за «Реал Сосьедад» в будущем

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян рад голу в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» и надеется, что у него получится забить еще в будущем. Комментарий футболиста приводит пресс-служба «Реал Сосьедад».
Захарян забил на 12-й минуте игры с «Леганесом» (3:0), которая прошла 23 февраля. После перерыва он был заменен. Футболист впервые вышел в стартовом составе в этом сезоне, большую часть он пропустил из-за травм.
«После продолжительной паузы первый раз вышел [в старте], очень рад. Конечно, чуть-чуть подустал, но долгое время не играл, поэтому очень рад, — сказал Захарян. — Да, я забил, во втором моменте вратарь отбил, но ничего, надеюсь, что еще голы придут в будущем, продолжаем работать. Ближайшие матчи будут трудными, но надеюсь, что для нас все будет успешно, что мы будем готовы к этим играм».
Захаряну 21 год, он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В текущем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.