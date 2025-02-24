Футболист Захарян надеется, что еще сможет забить за «Реал Сосьедад» в будущем

«После продолжительной паузы первый раз вышел [в старте], очень рад. Конечно, чуть-чуть подустал, но долгое время не играл, поэтому очень рад, — сказал Захарян. — Да, я забил, во втором моменте вратарь отбил, но ничего, надеюсь, что еще голы придут в будущем, продолжаем работать. Ближайшие матчи будут трудными, но надеюсь, что для нас все будет успешно, что мы будем готовы к этим играм».