Нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина выписали из больницы

Инцидент с Кином случился в воскресенье, 23 февраля, в выездной для «Фиорентины» встрече 26-го тура Серии A, которую «фиалки» проиграли со счетом 0:1. На 57-й минуте Кин в борьбе за мяч потерял равновесие и при падении получил удар коленом по голове от защитника «Вероны» Павла Давидовича. 24-летнему футболисту потребовалась помощь врачей. Форвард вернулся на поле, однако на 64-й минуте без сознания упал на газон. Врачи надели Кину шейный бандаж и унесли с поля на носилках. На нем была кислородная маска. Кин был увезен со стадиона на машине скорой помощи.