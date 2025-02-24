Нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина выписали из больницы

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболист «Фиорентины» Мойзе Кин, госпитализированный прямо с поля в матче против «Вероны» с травмой головы, выписан из больницы и вернулся во Флоренцию, сообщается в официальном аккаунте флорентийского клуба в соцсети X.
Инцидент с Кином случился в воскресенье, 23 февраля, в выездной для «Фиорентины» встрече 26-го тура Серии A, которую «фиалки» проиграли со счетом 0:1. На 57-й минуте Кин в борьбе за мяч потерял равновесие и при падении получил удар коленом по голове от защитника «Вероны» Павла Давидовича. 24-летнему футболисту потребовалась помощь врачей. Форвард вернулся на поле, однако на 64-й минуте без сознания упал на газон. Врачи надели Кину шейный бандаж и унесли с поля на носилках. На нем была кислородная маска. Кин был увезен со стадиона на машине скорой помощи.
Как отмечается, футболиста выписали из больницы в Вероне в ночь на понедельник. Его состояние удовлетворительное, медицинское обследование и тесты не выявили у нападающего каких-либо осложнений со здоровьем.
В начале декабря 2024 года в домашнем матче против миланского «Интера» остановку сердца пережил полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове. Позднее он перенес операцию по установке дефибриллятора.