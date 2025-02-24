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Гвардиола может покинуть «Сити» ради предложения из Саудовской Аравии

El Nacional: Гвардиола может уйти из «Сити» ради контракта в Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Испанец Хосеп Гвардиола получил многомиллионное предложение от футбольного клуба из Саудовской Аравии и может покинуть пост главного тренера английского «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника, предложение заметно превышает по зарплате его текущее соглашение с «горожанами». Если Гвардиола его примет, то станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

В ноябре Гвардиола продлил соглашение с «Манчестер Сити» на два сезона. Отмечается, что, несмотря на неудачные результаты в текущем сезоне, руководство клуба по-прежнему доверяет тренеру. «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, в турнирной таблице чемпионата страны команда занимает четвертое место.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством испанца команда стала победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, шесть раз выиграла чемпионат Англии, дважды — Кубок страны, трижды — Суперкубок Англии и четырежды — Кубок английской лиги. Также он возглавлял испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию».

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