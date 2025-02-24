Гвардиола может покинуть «Сити» ради предложения из Саудовской Аравии

В ноябре Гвардиола продлил соглашение с «Манчестер Сити» на два сезона. Отмечается, что, несмотря на неудачные результаты в текущем сезоне, руководство клуба по-прежнему доверяет тренеру. «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, в турнирной таблице чемпионата страны команда занимает четвертое место.