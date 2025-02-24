МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» объявил о сокращении от 150 до 200 рабочих мест в рамках серии дополнительных мер по повышению финансовой устойчивости и операционной эффективности клуба, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Новые меры входят в масштабную реструктуризацию, проводимую совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом, который пришел в «Манчестер Юнайтед» в феврале 2024 года. С момента его появления в клубе уже было произведено 250 увольнений, клубный персонал лишили ланч-боксов в дни матчей, а также сократили количество программок для болельщиков. Отмечается, что план трансформации направлен на возвращение клуба к прибыльности после пяти лет убытков.
«Мы теряем деньги уже пять лет подряд. Так продолжаться не может. Два главных приоритета как клуба — это достижение успеха на поле и улучшение наших объектов. Мы не можем инвестировать в эти цели, если постоянно теряем деньги. Мы инициируем широкомасштабную серию мер, которые преобразуют и обновят клуб. К сожалению, это означает объявление о дальнейших потенциальных увольнениях. Эти трудные решения необходимы, чтобы вернуть клуб на стабильную финансовую основу», — заявил генеральный директор «Юнайтед» Омар Беррада.
По данным The Guardian, руководство «красных дьяволов» также приняло решение закрыть столовую для персонала на стадионе «Олд Траффорд», заменив бесплатные обеды раздачей фруктов. Ранее сообщалось, что в команде сократили расходы на канцтовары и уменьшили размеры порций в столовой стадиона.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Британский миллиардер Рэтклифф, владелец химического гиганта Ineos, в феврале 2024 года приобрел долю акций «Манчестер Юнайтед» на сумму в 1,2 млрд фунтов стерлингов. Сообщалось, что бизнесмен также инвестирует 300 млн долларов в инфраструктуру стадиона «Олд Траффорд». До этого единоличными владельцами акций клуба были Аврам и Джоэл Глейзеры, которые купили команду в 2005 году за 1,34 млрд долларов.