«Манчестер Юнайтед» объявил о сокращении

«Мы теряем деньги уже пять лет подряд. Так продолжаться не может. Два главных приоритета как клуба — это достижение успеха на поле и улучшение наших объектов. Мы не можем инвестировать в эти цели, если постоянно теряем деньги. Мы инициируем широкомасштабную серию мер, которые преобразуют и обновят клуб. К сожалению, это означает объявление о дальнейших потенциальных увольнениях. Эти трудные решения необходимы, чтобы вернуть клуб на стабильную финансовую основу», — заявил генеральный директор «Юнайтед» Омар Беррада.