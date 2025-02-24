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«Манчестер Сити» сообщил семерым игрокам, что они должны покинуть клуб летом — источник

Семь футболистов основного состава «Манчестер Сити» были проинформированы клубом, что должны будут искать себе новое место работы по окончании сезона.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает Sky Sports, игроки должны будут сменить команду в первые дни летнего трансферного окна.

По данным источника, соответствующие уведомления получили: голкипер Эдерсон, защитник Джон Стоунз, а также полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Джек Грилиш и Кевин де Брёйне.

Сообщается, что таким образом главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует освободить место в команде и ликвидировать всех игроков, которые, по его мнению, уже не смогут вернуться на свой лучший уровень.

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