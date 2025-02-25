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А за деревом — лес. Колонка Казанского — о Крисе Вуде и мифах Новой Зеландии

Форвард «Ноттингем Форест» Крис Вуд забил 18 голов в 26 матчах АПЛ.

Источник: Reuters

Красивая история заурядного форварда, который очень любил футбол и был за это вознагражден

В правом нижнем углу любой географической карты мира скрывается удивительная цивилизация. Там говорят на трех языках, один из которых язык жестов. Там больше всего пингвинов, люди по улицам часто гуляют босиком. В небе огромная озоновая дыра, а ландшафт — воплощение континента из выдумки английского сказочника «Средиземье».

Именно там гора с самым длинным названием на нашем глобусе: «Тау-­ма-­та-­фа-­ка-­тан-­ги-х­ан-­га­-ко­-ау-­ау-­ота-­ма-­теа-­ту-­ри-­пу-­ка-­ка-­пи-­ки-­ма-­ун-­га-­хо-ро-­ну-­ку-­по-­каи-­фе-­ну-­аки-та-­на-­та-­ху», что означает «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной».

Там нет змей, татуировки заменяют паспорта и именно там в честь нашей балерины по имени Анна придумали и сделали шедевр кулинарии — десерт «Павлова». Весь быт этой островной страны соткан из мифов. Недавно в Новой Зеландии появился еще один — миф о старце-футболисте, покорившем лучший чемпионат.

Новость

Согласно легенде, он родился в седьмом месяце лунного календаря маори Хакихеа летним жарким днем. В григорианском календаре это декабрь. Папа из Страны длинного белого облака, то есть местный, а вот мама из потомков колонизаторов, она англичанка.

Фамилией ему было написано играть в крикет. Wood значит «дерево». Деревянную биту ему подарили на третий день рождения. Как это там водится. Но никакого интереса бить деревяшкой по маленькому мячу он не чувствовал. Зато с большим удовольствием по большому мячу бил ногой. Как папа. Маленький Крис болел за него и в мечтах представлял себя футболистом, забивающим мячи, нападающим.

К 16 он уже сыграл за профессиональную команду и решил перелететь океан, чтобы оказаться там, где футбол и придумали. Крис Вуд попал в систему скромного клуба «Вест Бромвич». Травмы сразу всей атакующей линии подарили новозеландцу шанс дебютировать в премьер-лиге. На этом сказке и пришел конец.

Источник: Sean Dempsey/PA Images via Getty Images

Новозеландец поехал по бесконечным арендам. Волны карьеры бросали его в разные части Британии. В города, которые начинались на букву Б — Барнсли, Брайтон, Бирмингем, Бристоль (чуть позже в этом списке будет еще и Берни). Что этим хотела сказать судьба, неясно. Быть может, она просто использовала знаменитое русское междометие, которое как раз начинается с этой буквы, в беспомощности разводя руками от качества его игры. Всего в карьере Криса на футбольном острове будет… 12 команд.

Аренды довели его до Лестера. В 2013-м именно там его фамилия стала вызывать уважение. В своем первом «лисьем» сезоне Вуд раззабивался настолько, что довел команду до плей-офф чемпионшипа. А во втором помог выйти в премьер-лигу. Из-за его спины пробивался другой талант — Джейми Варди. Он стал основным нападающим «Лестера». А Вуд уехал в «Лидс», уже оттуда наблюдая, как его бывшая становится главным сюрпризом — чемпионом футбольной современности.

В «Лидсе» и чуть позже в «Бернли» Вуд стал звездой. Он гроссмейстерски выбивал больше десяти мячей за сезон в чемпиошипе и премьер-лиге. В 2017-м за год в «Лидсе» наколотил аж 30 во всех турнирах. С «Бернли» сыграл в Лиге Европы.

Большой (191 см), угловатый, он все-таки был заложником иронии своей фамилии. К нему так и относились — простой, как полено, форвард. Важно подать в голову. Вуд будет стоять в створе ворот и что-нибудь заковыряет.

Новость

Качественные цифры завершения атак соблазнили «Ньюкасл». В клуб только что влились большие саудовские деньги, и Хау позволили собрать элитную труппу. Это была первая попытка Вуда сыграть за топ-клуб. Она с треском провалилась. Четыре мяча в 35 играх — не та проектная мощность форварда, на которую рассчитывали.

«Сорокам» была нужна гибкая атака, с хорошей скоростью и техникой. Эдди Хау забрал из Испании шведа Исака. Ненужный Вуд вновь поехал в аренду. Выбор команды был подарком… прессе. Вуд едет в «Форрест» — английские таблоиды с удовольствием жонглировали словами «дерево» и «лес». Крису уже за 30, он едет в бедовый «Ноттингем», который пытается спастись в премьер-лиге. Болельщики «Форрест» не понимали, зачем тратить на престарелого и угловатого Вуда 15 миллионов.

В своем первом сезоне Крис стал лучшим бомбардиром команды, забив столько мячей, сколько миллионов было на него потрачено. Это удивляет. Но никто не мог и представить, что в нынешнем сезоне Вуд наберет форму всей своей жизни и станет настоящей сенсацией. И это в 33 года! Новозеландец вместе с «Ноттингемом» в самом конкурентном чемпионате идут на третьем месте и резонно рассчитывают на Лигу чемпионов по итогам года. Только «Форрест» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» (1:0) и не проиграл ему дома (1:1). С декабря по январь «Ноттингем» в серии из 8 игр — 7 побед и ничья (как раз с «Ливерпулем»). Вуд и компания деклассировали симпатичный «Брайтон» — 7:0.

Источник: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

В среду «Ноттингему» играть дома против «Арсенала». Отставание команды Артеты от «Ливерпуля» в 11 очков уже сейчас видится таким же большим, как горы на родине Криса Вуда. Он сильно постарается сделать его еще ощутимей.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 27, 26.02.2025, 22:30
Ноттингем Форест
-
Арсенал
-

В премьер-лиге новозеландец забил уже 18 мячей. Чаще него это делали только Холанн и Салах. Ему не надо часто касаться мяча в игре. По этому показателю Вуд почти на дне. Хотя там солидная компания — ниже только Варди и Холанн.

Для гола ему нужно одно касание — с начала прошлого сезона в «Форрест» таких голов набралось аж 21 (больше всех в лиге). Быстрый фланговый переход в атаку заканчивается передачами в штрафную, где мяч уже ждет надежнейший Вуд. Его работу без мяча сравнивают с бегом принимающего в американском футболе — постоянные перемещения с целью запутать защитника. Это игра на грани офсайда и за ней. Кстати, только Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона» попадал в это положение чаще — 27 раз. Вуд — 20.

Новость

«Крис видит игру на пять секунд вперед. Это можно приобрести только с опытом. Он понимает темп и то, что будут делать партнеры. Этому не научить. Это врожденное», — слова тренера «Форреста» Нуну Эшпириту Санту. Его игра не изменилась. Просто он попал в ту команду, которая может использовать его лучшие качества. Отсюда и фарт, сумасшедшие цифры и вероятность выиграть «Золотую бутсу» лучшего бомбардира Англии.

Потрясающий сезон продлевает Вуду его контракт и карьеру. В «Форресте» он теперь до своего 35-летия. Это значит еще два года мифов и легенд вокруг старца-нападающего из очень далекой страны, в которой лето приходит в декабре.

Автор: Денис Казанский

Ньюкасл Юнайтед
4:3
Первый тайм: 4:1
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 26
23.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Эшпириту Санту Нуну
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Льюис Майли
(Льюис Холл)
23′
Джейкоб Мерфи
25′
Александр Исак
33′
Александр Исак
(Джозеф Уиллок)
34′
Ноттингем Форест
Каллум Хадсон-Одои
6′
Никола Миленкович
(Крис Вуд)
63′
Райан Йейтс
90′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
20
Льюис Холл
21
Валентино Ливраменто
55′
33
Дэн Берн
39
Бруну Гимарайнс
67
Льюис Майли
10
Энтони Гордон
28
Джозеф Уиллок
70′
8
Сандро Тонали
14
Александр Исак
87′
9
Каллум Уилсон
23
Джейкоб Мерфи
70′
11
Харви Барнс
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
5
Мурильо
7
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
45+2′
34
Ола Айна
10
Морган Гиббс-Уайт
11
Крис Вуд
14
Каллум Хадсон-Одои
21
Энтони Эланга
8
Эллиот Андерсон
52′
77′
6
Ибраим Сангаре
16
Николас Домингес
74′
76′
22
Райан Йейтс
90+2′
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
11
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии: таблица и календарь