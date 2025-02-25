А за деревом — лес. Колонка Казанского — о Крисе Вуде и мифах Новой Зеландии

Красивая история заурядного форварда, который очень любил футбол и был за это вознагражден
В правом нижнем углу любой географической карты мира скрывается удивительная цивилизация. Там говорят на трех языках, один из которых язык жестов. Там больше всего пингвинов, люди по улицам часто гуляют босиком. В небе огромная озоновая дыра, а ландшафт — воплощение континента из выдумки английского сказочника «Средиземье».
Именно там гора с самым длинным названием на нашем глобусе: «Тау-ма-та-фа-ка-тан-ги-хан-га-ко-ау-ау-ота-ма-теа-ту-ри-пу-ка-ка-пи-ки-ма-ун-га-хо-ро-ну-ку-по-каи-фе-ну-аки-та-на-та-ху», что означает «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной».
Там нет змей, татуировки заменяют паспорта и именно там в честь нашей балерины по имени Анна придумали и сделали шедевр кулинарии — десерт «Павлова». Весь быт этой островной страны соткан из мифов. Недавно в Новой Зеландии появился еще один — миф о старце-футболисте, покорившем лучший чемпионат.
Согласно легенде, он родился в седьмом месяце лунного календаря маори Хакихеа летним жарким днем. В григорианском календаре это декабрь. Папа из Страны длинного белого облака, то есть местный, а вот мама из потомков колонизаторов, она англичанка.
Фамилией ему было написано играть в крикет. Wood значит «дерево». Деревянную биту ему подарили на третий день рождения. Как это там водится. Но никакого интереса бить деревяшкой по маленькому мячу он не чувствовал. Зато с большим удовольствием по большому мячу бил ногой. Как папа. Маленький Крис болел за него и в мечтах представлял себя футболистом, забивающим мячи, нападающим.
К 16 он уже сыграл за профессиональную команду и решил перелететь океан, чтобы оказаться там, где футбол и придумали. Крис Вуд попал в систему скромного клуба «Вест Бромвич». Травмы сразу всей атакующей линии подарили новозеландцу шанс дебютировать в премьер-лиге. На этом сказке и пришел конец.
Новозеландец поехал по бесконечным арендам. Волны карьеры бросали его в разные части Британии. В города, которые начинались на букву Б — Барнсли, Брайтон, Бирмингем, Бристоль (чуть позже в этом списке будет еще и Берни). Что этим хотела сказать судьба, неясно. Быть может, она просто использовала знаменитое русское междометие, которое как раз начинается с этой буквы, в беспомощности разводя руками от качества его игры. Всего в карьере Криса на футбольном острове будет… 12 команд.
Аренды довели его до Лестера. В 2013-м именно там его фамилия стала вызывать уважение. В своем первом «лисьем» сезоне Вуд раззабивался настолько, что довел команду до плей-офф чемпионшипа. А во втором помог выйти в премьер-лигу. Из-за его спины пробивался другой талант — Джейми Варди. Он стал основным нападающим «Лестера». А Вуд уехал в «Лидс», уже оттуда наблюдая, как его бывшая становится главным сюрпризом — чемпионом футбольной современности.
В «Лидсе» и чуть позже в «Бернли» Вуд стал звездой. Он гроссмейстерски выбивал больше десяти мячей за сезон в чемпиошипе и премьер-лиге. В 2017-м за год в «Лидсе» наколотил аж 30 во всех турнирах. С «Бернли» сыграл в Лиге Европы.
Большой (191 см), угловатый, он все-таки был заложником иронии своей фамилии. К нему так и относились — простой, как полено, форвард. Важно подать в голову. Вуд будет стоять в створе ворот и что-нибудь заковыряет.
Качественные цифры завершения атак соблазнили «Ньюкасл». В клуб только что влились большие саудовские деньги, и Хау позволили собрать элитную труппу. Это была первая попытка Вуда сыграть за топ-клуб. Она с треском провалилась. Четыре мяча в 35 играх — не та проектная мощность форварда, на которую рассчитывали.
«Сорокам» была нужна гибкая атака, с хорошей скоростью и техникой. Эдди Хау забрал из Испании шведа Исака. Ненужный Вуд вновь поехал в аренду. Выбор команды был подарком… прессе. Вуд едет в «Форрест» — английские таблоиды с удовольствием жонглировали словами «дерево» и «лес». Крису уже за 30, он едет в бедовый «Ноттингем», который пытается спастись в премьер-лиге. Болельщики «Форрест» не понимали, зачем тратить на престарелого и угловатого Вуда 15 миллионов.
В своем первом сезоне Крис стал лучшим бомбардиром команды, забив столько мячей, сколько миллионов было на него потрачено. Это удивляет. Но никто не мог и представить, что в нынешнем сезоне Вуд наберет форму всей своей жизни и станет настоящей сенсацией. И это в 33 года! Новозеландец вместе с «Ноттингемом» в самом конкурентном чемпионате идут на третьем месте и резонно рассчитывают на Лигу чемпионов по итогам года. Только «Форрест» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» (1:0) и не проиграл ему дома (1:1). С декабря по январь «Ноттингем» в серии из 8 игр — 7 побед и ничья (как раз с «Ливерпулем»). Вуд и компания деклассировали симпатичный «Брайтон» — 7:0.
В среду «Ноттингему» играть дома против «Арсенала». Отставание команды Артеты от «Ливерпуля» в 11 очков уже сейчас видится таким же большим, как горы на родине Криса Вуда. Он сильно постарается сделать его еще ощутимей.
В премьер-лиге новозеландец забил уже 18 мячей. Чаще него это делали только Холанн и Салах. Ему не надо часто касаться мяча в игре. По этому показателю Вуд почти на дне. Хотя там солидная компания — ниже только Варди и Холанн.
Для гола ему нужно одно касание — с начала прошлого сезона в «Форрест» таких голов набралось аж 21 (больше всех в лиге). Быстрый фланговый переход в атаку заканчивается передачами в штрафную, где мяч уже ждет надежнейший Вуд. Его работу без мяча сравнивают с бегом принимающего в американском футболе — постоянные перемещения с целью запутать защитника. Это игра на грани офсайда и за ней. Кстати, только Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона» попадал в это положение чаще — 27 раз. Вуд — 20.
«Крис видит игру на пять секунд вперед. Это можно приобрести только с опытом. Он понимает темп и то, что будут делать партнеры. Этому не научить. Это врожденное», — слова тренера «Форреста» Нуну Эшпириту Санту. Его игра не изменилась. Просто он попал в ту команду, которая может использовать его лучшие качества. Отсюда и фарт, сумасшедшие цифры и вероятность выиграть «Золотую бутсу» лучшего бомбардира Англии.
Потрясающий сезон продлевает Вуду его контракт и карьеру. В «Форресте» он теперь до своего 35-летия. Это значит еще два года мифов и легенд вокруг старца-нападающего из очень далекой страны, в которой лето приходит в декабре.
Автор: Денис Казанский