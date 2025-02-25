А за деревом — лес. Колонка Казанского — о Крисе Вуде и мифах Новой Зеландии

В своем первом сезоне Крис стал лучшим бомбардиром команды, забив столько мячей, сколько миллионов было на него потрачено. Это удивляет. Но никто не мог и представить, что в нынешнем сезоне Вуд наберет форму всей своей жизни и станет настоящей сенсацией. И это в 33 года! Новозеландец вместе с «Ноттингемом» в самом конкурентном чемпионате идут на третьем месте и резонно рассчитывают на Лигу чемпионов по итогам года. Только «Форрест» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» (1:0) и не проиграл ему дома (1:1). С декабря по январь «Ноттингем» в серии из 8 игр — 7 побед и ничья (как раз с «Ливерпулем»). Вуд и компания деклассировали симпатичный «Брайтон» — 7:0.