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Гол Шомуродова помог «Роме» разгромить «Монцу» в Серии А

«Рома» обыграла «Монцу» в матче 26-го тура Серии А.

Источник: Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. «Рома» разгромила «Монцу» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Алексис Салемакерс (10-я минута), Элдор Шомуродов (32), Анхелиньо (73) и Брайан Кристанте (88).

Бывший нападающий «Ростова» Шомуродов забил четвертый мяч в этом сезоне за «Рому» во всех турнирах и второй — в Серии А.

Главный тренер «Монцы» Алессандро Неста стал 135-м соперником для возглавляющего «Рому» Клаудио Раньери в Серии А. Раньери вошел в топ-3 в истории высшего итальянского дивизиона по этому показателю. Лидирует Нерео Рокко (171), который в Италии считается изобретателем тактики «катеначчо».

«Рома» (40 очков) занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Джаллоросси» одержали третью победу подряд, беспроигрышная серия римлян достигла десяти матчей. «Монца» (14) располагается на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Рома» примет «Комо», а «Монца» дома сыграет с «Торино». Обе встречи пройдут 2 марта.

Рома
4:0
Первый тайм: 2:0
Монца
Футбол, Италия, Тур 26
24.02.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Клаудио Раньери
Алессандро Неста
Голы
Рома
Алексис Салемакерс
(Элдор Шомуродов)
10′
Элдор Шомуродов
(Матиас Соуле)
32′
Анхелиньо
(Брайан Кристанте)
73′
Брайан Кристанте
(Пауло Дибала)
88′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
15
Матс Хуммельс
23
Джанлука Манчини
4
Брайан Кристанте
61
Никколо Пизилли
18
Матиас Соуле
69
Анхелиньо
80′
34
Анасс Салах-Эддин
35
Томмазо Бальданци
62′
21
Пауло Дибала
56
Алексис Салемакерс
70′
2
Девайн Ренч
14
Элдор Шомуродов
70′
16
Леандро Паредес
Монца
30
Стефано Турати
2
Арвид Брорссон
3
Стефан Лекович
13
Педру Перейра
77
Георгиос Кирьякопулос
42
Алессандро Бьянко
58′
44
Андреа Карбони
76′
22
Томас Паласиос
8
Кацпер Урбаньски
56′
18
Кевин Дзероли
35
Сильвер Ганвула
46′
37
Андреа Петанья
47
Дани Мота
68′
17
Кейта Бальде
84
Патрик Чурриа
56′
55
Кевин Мартинс
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
6
Фолы
7
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Монца
Чемпионат Италии: таблица и календарь