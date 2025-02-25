Гол Шомуродова помог «Роме» разгромить «Монцу» в Серии А

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. «Рома» разгромила «Монцу» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Алексис Салемакерс (10-я минута), Элдор Шомуродов (32), Анхелиньо (73) и Брайан Кристанте (88).
Бывший нападающий «Ростова» Шомуродов забил четвертый мяч в этом сезоне за «Рому» во всех турнирах и второй — в Серии А.
Главный тренер «Монцы» Алессандро Неста стал 135-м соперником для возглавляющего «Рому» Клаудио Раньери в Серии А. Раньери вошел в топ-3 в истории высшего итальянского дивизиона по этому показателю. Лидирует Нерео Рокко (171), который в Италии считается изобретателем тактики «катеначчо».
«Рома» (40 очков) занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Джаллоросси» одержали третью победу подряд, беспроигрышная серия римлян достигла десяти матчей. «Монца» (14) располагается на последней, 20-й позиции.
В следующем туре «Рома» примет «Комо», а «Монца» дома сыграет с «Торино». Обе встречи пройдут 2 марта.