«Ливерпуль» — чемпион, это понятно. Но как так вышло?

Тут важно сразу оговориться. Те, кто объясняет успех «Ливерпуля» лишь спадом «Сити» и «Арсенала», заблуждаются. Команда Слота идёт по вполне себе чемпионскому графику, набирая в среднем 2,37 очка за тур. В прошлом сезоне у «Сити» было 2,39. В позапрошлом — 2,34. Такой темп, как сейчас у «Ливерпуля», позволил бы выиграть АПЛ в подавляющем большинстве сезонов. Команда хороша сама по себе — это даже не обсуждается. Но спад конкурентов тоже имеет значение. Хотя бы потому, что без двух побед над «Сити» отрыв «Ливерпуля» от второго места составлял бы лишь два очка по потерянным. В таком случае мы бы сейчас не говорили, что чемпионская гонка — всё.