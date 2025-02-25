В «Атлетико» зажигает лучший из сыновей Симеоне. Делает разницу и помог с мегатрансфером

Сезон-2022/2023 форвард провёл в аренде в «Сарагосе». За год он наколотил девять мячей в Сегунде, хотя сам клуб не вылезал из середины таблицы и не претендовал на повышение в классе. Но Джулиано заметили, и через год он отправился уже в «Алавес», где попробовал силы в высшем дивизионе.