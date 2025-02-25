Лига 1 оригинально поздравила вратаря Сафонова с днем рождения

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лига 1 в официальном аккаунте в соцсети Х поздравила с днем рождения российского голкипера футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и его партнера по команде вратаря Джанлуиджи Доннарумму.
Обоим во вторник исполнилось 26 лет.
«Доннарумма и Сафонов делят место в воротах и день рождения», — говорится в публикации, которая сопровождается изображением голкиперов с механическими щупальцами за спиной, отсылая к персонажу комиксов Marvel Доктору Осьминогу.
«Поздравляем Джиджо и Матвея, желаем отличного дня! 26 лет исполнилось двум нашим вратарям», — говорится в поздравлении «ПСЖ».
Сафонов в текущем сезоне провел за «ПСЖ» 10 матчей (5 — на ноль) и пропустил шесть мячей. На счету Доннаруммы 27 игр (8 — на ноль) и 26 пропущенных голов.