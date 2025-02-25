«Вырвано из контекста»: «Фенербахче» о «расистских» словах Моуринью

«Заявление, сделанное нашим главным тренером Жозе Моуринью, было вырвано из контекста, была предпринята попытка намеренно исказить его смысл. Каждый здравомыслящий человек это понимает. Эти слова, использованные для описания чрезмерной реакции технического персонала команды соперника на решения судьи во время матча, никак не могут быть связаны с расизмом», — говорится в заявлении «Фенербахче» в соцсети Х.