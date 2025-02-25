«Вырвано из контекста»: «Фенербахче» о «расистских» словах Моуринью

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Допущенное главным тренером «Фенербахче» Жозе Моуринью сравнение футболистов соперника с обезьянами не имеет расистского подтекста, заявили в клубе.
После матча 25-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем», который прошел в понедельник и завершился со счетом 0:0, Моуринью заявил, что в один момент люди на скамейке запасных соперника начали прыгать «как обезьяны». «Галатасарай» обвинил Моуринью в расизме и заявил о готовности подать жалобы в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА).
«Заявление, сделанное нашим главным тренером Жозе Моуринью, было вырвано из контекста, была предпринята попытка намеренно исказить его смысл. Каждый здравомыслящий человек это понимает. Эти слова, использованные для описания чрезмерной реакции технического персонала команды соперника на решения судьи во время матча, никак не могут быть связаны с расизмом», — говорится в заявлении «Фенербахче» в соцсети Х.
«Попытка представить это высказывание как расистское — абсолютно злонамеренный подход. Мы хотели бы сообщить общественности, что будем использовать наши законные права в отношении этой жалкой клеветы, которая была создана с целью вывести соперников за пределы поля и манипулировать повесткой дня», — отмечает клуб.