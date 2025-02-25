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В ЦСКА рассказали о бонусах от ПАОКа в случае высокой результативности Чалова

В 33 матчах за греческую команду нападающий забил 5 мячей.

Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА получит дополнительные выплаты, если нападающий Федор Чалов, выступающий за греческий футбольный клуб ПАОК, достигнет определенных показателей, прописанных в соглашении. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Конечно, следим за Федей Чаловым, на связи с ним регулярно, немного переживали, что не всегда попадал в стартовый состав, — сказал Бабаев. — Хочется надеяться, что это был адаптационный период, сейчас у него дела пойдут лучше. Бонусы для ЦСКА при определенных личных показателях Чалова за ПАОК? Да, в трансферном контракте есть определенные подобные механизмы, поэтому вдвойне будем переживать. Я не помню точно, 10 или сколько он должен забить, это все-таки соглашение двустороннее, не могу оглашать без согласия со второй стороной, но механизмы такие есть».

Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА в августе 2024 года. В 33 матчах за греческую команду нападающий забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

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