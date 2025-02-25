В ЦСКА рассказали о бонусах от ПАОКа в случае высокой результативности Чалова

«Конечно, следим за Федей Чаловым, на связи с ним регулярно, немного переживали, что не всегда попадал в стартовый состав, — сказал Бабаев. — Хочется надеяться, что это был адаптационный период, сейчас у него дела пойдут лучше. Бонусы для ЦСКА при определенных личных показателях Чалова за ПАОК? Да, в трансферном контракте есть определенные подобные механизмы, поэтому вдвойне будем переживать. Я не помню точно, 10 или сколько он должен забить, это все-таки соглашение двустороннее, не могу оглашать без согласия со второй стороной, но механизмы такие есть».